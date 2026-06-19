Potpuno pogrešna politika: Cijene cigareta najviše na svijetu, 80 posto nikotinskih proizvoda stiže ilegalno

Oko 80 posto cigareta i drugih nikotinskih proizvoda konzumiranih u Australiji prošle godine bilo je ilegalno, pokazala je analiza Australskog zavoda za statistiku (ABS), koji je prvi put procijenio razmjere brzog rasta crnog tržišta.

Unatoč značajnom padu potrošnje legalnih duhanskih proizvoda, ukupna konzumacija nikotina porasla je za gotovo 40 posto u razdoblju od 2017. do 2025. godine, pokazuje analiza, procjenjujući kako država zbog izbjegavanja plaćanja trošarina gubi između 7,7 i 11,8 milijardi dolara.

S 12 na 80% iz ilegalnih izvora

Prema analizi, udio duhana iz ilegalnih izvora porastao je s 12 posto u 2017. na 80 posto u 2025. godini, pri čemu su rast predvodile ilegalne cigarete, ali i e-cigarete te drugi nikotinski proizvodi. U izvješću se navodi kako su cijene legalnog duhana gotovo utrostručene od 2016. godine, prije svega zbog rasta trošarina, što je, prema ocjeni stručnjaka, potaknulo nagli razvoj crnog tržišta.

– Ovo je golem neuspjeh politike i zahtijeva radikalno preispitivanje – ocijenio je kriminolog sa Sveučilišta Deakin James Martin, dodajući kako problem ovakvih razmjera nije moguće riješiti represijom.

Veće cijene, veći gubici države

Australija spada među zemlje s najvišim cijenama cigareta na svijetu, pri čemu su porezi na duhan u posljednjih deset godina porasli za više od 200 posto. Kutija od 25 cigareta u legalnoj prodaji stoji više od 50 dolara, dok se ilegalne cigarete mogu kupiti za oko 25 dolara i uglavnom se uvoze iz Azije i s Bliskog istoka.

Dok dio stručnjaka i oporba zagovaraju smanjenje trošarina kako bi se suzbilo crno tržište, vlada premijera Anthonyja Albanesea odbija takav pristup i fokusira se na pojačanu kontrolu i suzbijanje ilegalne trgovine, prenosi Bizlife.

Upitan o pozivima da se smanje trošarine, australski ministar financija Jim Chalmers rekao je kako je skeptičan da bi takav potez donio očekivane rezultate.

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