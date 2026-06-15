Mostar ugostio svjetske mirovne lidere iz mreže URI: Upućene snažne poruke međureligijskog dijaloga i zajedništva

Mostar je sinoć bio domaćin 35 uglednih svjetskih lidera i mirotvoraca iz mreže United Religions Initiative (URI), najveće globalne mreže za međureligijski dijalog i saradnju, koja je prisutna u više od 100 zemalja i ima savjetodavni status pri Ujedinjenim nacijama.

Međunarodne nagrade

Nakon susreta i svečane ceremonije održane na Starom mostu, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar organizovao je na terasi Koski Mehmed-pašine džamije dodjelu Međunarodne nagrade za mir američkom biskupu Vilijamu I. Svingu (Williamu E. Swingu) i organizaciji United Religions Initiative (URI).

Priznanje je dodijeljeno za izuzetan doprinos izgradnji međureligijskog dijaloga, promociji kulture mira i povezivanju ljudi različitih vjera i kultura širom svijeta. Posebno je istaknuta uloga biskupa Vilijama I. Svinga čiji je životni rad postavio globalne temelje za saradnju među ljudima različitih religija s ciljem prevazilaženja sukoba i vjerski motivisanog nasilja.

Nakon što su gosti zauzeli mjesta pod zvjezdanim mostarskim nebom, prisutnima su se u ime Upravnog odbora Centra za mir obratili predsjednik Alija Behram i Mirna Čemalović, poželjevši dobrodošlicu gostima i podsjetivši na misiju Centra koja već više od dvije decenije promoviše suživot, dijalog i pomirenje.

Večer je u ime Grada Mostara otvorio pokrovitelj manifestacije, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Đani Rahimić, koji je u svom obraćanju istakao značaj Mostara kao grada susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura i tradicija.

Iako zbog opravdanih razloga nije mogao lično prisustvovati ceremoniji, biskup Vilijam I. Sving uputio je ekskluzivnu videoporuku. U emotivnom obraćanju izrazio je duboko poštovanje prema Mostaru, njegovoj simbolici obnove i otpornosti, kao i prema dugogodišnjem radu Centra za mir. Naglasio je da URI i Centar za mir dijele istu misiju – graditi mostove tamo gdje drugi podižu zidove.

Direktor Centra za mir Safet Oručević podsjetio je na težak, ali uspješan put Mostara od ratnih razaranja do međunarodno prepoznatog simbola obnove i pomirenja

Snažne poruke

U najsvečanijem trenutku večeri i ceremonije dodjele nagrade, vjerski i društveni lideri pridružili su se svečanosti i poslali snažne poruke mira, dijaloga i zajedništva.

U jedinstvenoj i simboličnoj sceni, rame uz rame stajali su mostarski muftija dr. Salem ef. Dedović, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „La Benevolencija“ Vladimir Andrle, paroh mostarski otac Duško Kojić i fra Svetozar Kraljević.

Njihove snažne poruke o suživotu, međusobnom poštovanju i toleranciji prerasle su u čin zajedničkog uručenja Nagrade za mir, koju su u ime URI-ja preuzeli izvršna direktorica organizacije Karen Walker i predsjednik Globalnog vijeća Eric Roux.

– Danas, kada gledamo svijet uzdrman novim krizama i podjelama, osjećamo obavezu da podržimo one koji na globalnom nivou rade ono što smo mi radili na obalama Neretve. Biskup Swing i organizacija URI pokazali su svijetu ono što mi u Mostaru najbolje znamo – da različitost mora biti naše najveće bogatstvo – poručeno je tokom svečanosti.Primajući nagradu, Keren Voker (Karen Walker) naglasila je da ovo priznanje pripada stotinama hiljada volontera koji širom svijeta svakodnevno rade na pomirenju i izgradnji povjerenja među ljudima. Erik (Eric) Roux istakao je da Mostar za međunarodnu zajednicu predstavlja univerzalnu inspiraciju i dokaz da je obnova povjerenja moguća čak i nakon najtežih podjela.

Manifestacija je završena dugotrajnim ovacijama, ostavljajući iza sebe jasnu poruku da Bosna i Hercegovina i Mostar, snagom svojih ljudi i svojih simbola, ostaju jedno od najvažnijih mjesta susreta, dijaloga i izgradnje trajnog mira.Pogledajte video poruku biskupa Vijlijam I. Sving upućenoj Mostaru i Centru za mir i multietničku saradnju.

U narednim danima javnost će biti detaljnije informisana o svim drugim interesantnim segmentima ove značajne međunarodne manifestacije.

Facebook komentari