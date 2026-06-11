General NATO štaba zagalamio: Idemo Zmajevi, do finala!

General Fowler je istakao da je mislio da Amerika ima najbolje navijače na svijetu dok nije vidio stanje u BiH.

“Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje navijače na svijetu, dok nisam došao ovdje u BiH i vidio strast koju imate prema državnoj fudbalskoj reprezentaciji”, rekao je Fowler,piše Vijesti

Naglasio je da je naš entuzijazam naroda, baš kao i državna reprezentacija, nepobjedivi.

“Sretno na Svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi, do finala!”, završio je.Podsjećamo, sve je spremno za veliki spektakl. Utakmica Bosna i Hercegovina – Kanada počinje večeras u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Tekstualni prenos susreta možete pratiti na portalu Vijesti.ba, gdje vas očekuju i ekskluzivni foto i video sadržaji uoči utakmice, tokom meča i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Neka nam je sa srećom. Vjerujemo u uspjeh, a mislimo da imamo i razloga. Vjerovali bismo i da nemamo šanse ali, realno, imamo je.

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