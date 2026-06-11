Danas počinje Mundijal, krećemo puni optimizma: Svečano otvaranje u Meksiko Sitiju

Danas počinje najveće Svjetsko prvenstvo u historiji fudbala. Turnir će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija. Među učesnicima je i Bosna i Hercegovina, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru najboljih selekcija.

Otvaranje Prvenstva zakazano je za večeras u Meksiko Sitiju, dok će se finale igrati 19. jula na MetLife Stadiumu (Njujork/Njudžersi) u SAD-u. Očekuje nas mjesec vrhunskog fudbala, velikih derbija i borbe za najprestižniji trofej u svijetu sporta. Svi vide svoju šansu, ali je jasno da su favoriti kao i ranijih godina etablirane svjetske fudbalske sile. Naravno, svi drugi će tražiti svoju šansu da odu što dalje. I reprezentacija BiH ima svoju računicu, pa i Zmajevi puni optimizma kreću u borbu protiv ostatka svijeta.Naslov prvaka

Prema „bookmakerima“ stvari su, ipak, naklonjenije nekim drugim reprezentacijama. Bosna i Hercegovina nalazi se među reprezentacijama s kvotom +40000. Dakle, onaj ko bi eventualno uložio 100 dolara na to da će izabranici Sergeja Barbareza osvojiti Svjetsko prvenstvo, zaradio bi ni manje ni više nego 40.000 dolara. Takva kvota pokazuje da kladionice trenutno ne vjeruju da Zmajevi mogu napraviti senzaciju i osvojiti naslov svjetskog prvaka. Velika je stvar i sama pomisao da se dođe do tog ostvarenja, ali kao što rekoše selektor i njegovi puleni, dat će sve od sebe, uživati u onome što su zasluženo ostvarili i nadati se što boljim rezultatima. A kako sve to može izgledati u režiji Zmajeva, zna ponajbolje Italija, čiji će igrači upravo zbog našeg tima Mundijal pratiti putem TV ekrana.

S druge strane, prema najnovijim kvotama kladionica, utrka za naslov svjetskog prvaka trenutno je otvorena, ali nekoliko reprezentacija se, ipak, izdvaja kao najozbiljniji kandidati za trofej. Na samom vrhu nalaze se Španija (+470) i Francuska (+480), što pokazuje da ih tržište smatra gotovo izjednačenim favoritima. U najkraćem, na uloženih 100 dolara na Španiju, zarad će biti još 470, donosi CBS.

Španija je posljednjih godina izgradila jednu od najmlađih i tehnički najkvalitetnijih selekcija na svijetu. Kombinacija posjeda lopte, discipline i sve većeg iskustva igrača na najvećoj sceni razlog je zbog kojeg se nalazi na samom vrhu liste favorita. Odmah uz njih je Francuska, reprezentacija koja već godinama posjeduje možda najdublji igrački kadar na svijetu i koja gotovo na svako veliko takmičenje dolazi s ambicijom osvajanja trofeja.

Iza vodećeg dvojca nalazi se Engleska (+650). Englezi već nekoliko turnira zaredom dolaze veoma blizu velikog uspjeha, ali još traže način da naprave posljednji korak i osvoje naslov. Kladionice vjeruju da upravo ova generacija ima potencijal da prekine dugogodišnje čekanje. Englezi ponovo žive s idejom „o povratku fudbala kući“, kako popularno nazivaju osvajanje titule.

Brazil (+850), Portugal (+900) i Argentina (+1000) čine grupu reprezentacija koje su odmah iza vodećih favorita. Brazil tradicionalno ulazi u svaki veliki turnir s ogromnim očekivanjima, a iako nije među prva tri favorita, i dalje se smatra jednom od najopasnijih selekcija.

Portugal je posljednjih godina spojio iskustvo i mladost te posjeduje kvalitet u svim linijama tima. Kvota od +900 sugerira da kladionice vjeruju kako Portugal ima realne šanse da se umiješa u borbu za trofej.

Dovoljno kvaliteta

Argentina, aktuelni svjetski prvak, nalazi se nešto niže nego što bi mnogi očekivali. Razlog je prvenstveno smjena generacija i činjenica da će konkurencija biti izuzetno jaka, ali Gaučosi i dalje ostaju među ekipama koje niko neće željeti za protivnika u nokaut fazi.

Njemačka (+1300) i Nizozemska (+1500) nalaze se u grupi reprezentacija koje bi mogle iznenaditi i vratiti se na sam vrh svjetskog fudbala. Posebno je zanimljiva Njemačka, koja je kroz historiju mnogo puta pokazala da najbolje partije pruža upravo na velikim turnirima. Nizozemska već godinama proizvodi vrhunske igrače i redovno stiže do završnica velikih takmičenja, ali joj nedostaje završni korak ka osvajanju najvećeg trofeja.

Belgija (+2200) više nije među apsolutnim favoritima kao prije nekoliko godina, ali i dalje posjeduje dovoljno kvaliteta da napravi ozbiljan rezultat. Norveška (+3000) privlači pažnju zahvaljujući novoj generaciji talentovanih igrača, dok Japan (+4000) nastavlja potvrđivati status jedne od najorganizovanijih i najnaprednijih reprezentacija izvan Evrope i Južne Amerike.

Hrvatska (+7500) i Maroko (+5500) posebno su zanimljivi kao potencijalni autsajderi. Hrvatska je na posljednjim velikim turnirima ostvarivala rezultate daleko iznad očekivanja i pokazala da iskustvo i karakter mogu biti presudni u nokaut utakmicama. Maroko je svojim nastupima posljednjih godina dokazao da više ne pripada kategoriji iznenađenja, već ozbiljnih kandidata za plasman među najbolje ekipe svijeta.

Velika iznenađenja

Historija svjetskih prvenstava pokazuje da kvote ne osvajaju trofeje. Svaki veliki turnir donese barem jedno veliko iznenađenje, a upravo zbog toga reprezentacije koje se ne stavljaju u prvi plan uoči takmičenja, mogu sanjati, ali i ostvariti neke velike rezultate,piše Avaz

Začelje liste

Začelje čine Južna Koreja (+50000), Iran (+75000), Tunis (+100000), Kongo (+200000), Zelenortska ostrva (+250000), Uzbekistan (+250000), Panama (+250000), Kurasao (+250000), Haiti (+250000), Katar (+250000), Saudijska Arabia (+250000), Irak (+250000), Australija (+250000), Novi Zeland (+250000), Jordan (+250000) i Južna Afrika (+250000).

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