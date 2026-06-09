Ko je Aleksandar Gajić koji će izvesti himnu BiH protiv Kanade?

Kako je FIFA ranije najavila, protokol prije početka utakmice bit će promijenjen.

Zastave reprezentacija bit će prikazane preko cijelog terena, a igrači obje ekipe će formirati krug na samom centru terena prije svake utakmice.

Zanimljivo da će našu himnu izvesti Aleksandar Gajić.

Riječ je o poznatom violinisti iz Toronta, koji je dvije decenije nastanjen u Kanadi, a inače je rodom iz Srbije.Nekadašnji je član Beogradske fiharmonije.

Himnu Kanade pod nazivom “O Canada” izvest će pjevačica Alanis Morissette.

Ceremonija otvaranja Svjestkog prvenstva trajat će 90 minuta, a prisustvovat će još glumac Will Arnett, te muzički izvođači Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream and William Prince.

Utakmica BiH – Kanada igra se u Torontu u petak od 21,00 sati po našem vremenu, odnosno od 15,00 sati po lokalnom,pišu Vijesti

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