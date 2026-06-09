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Ko je Aleksandar Gajić koji će izvesti himnu BiH protiv Kanade?

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Objavljeno prije 46 minuta

Kanada i Bosna i Hercegovina će u petak od 21 sat po našem vremenu odigrati premijernu utakmicu na ovom Svjetskom prvenstvu.

Kako je FIFA ranije najavila, protokol prije početka utakmice bit će promijenjen.

Zastave reprezentacija bit će prikazane preko cijelog terena, a igrači obje ekipe će formirati krug na samom centru terena prije svake utakmice.

Zanimljivo da će našu himnu izvesti Aleksandar Gajić.

Riječ je o poznatom violinisti iz Toronta, koji je dvije decenije nastanjen u Kanadi, a inače je rodom iz Srbije.Nekadašnji je član Beogradske fiharmonije.

Himnu Kanade pod nazivom “O Canada” izvest će pjevačica Alanis Morissette.

Ceremonija otvaranja Svjestkog prvenstva trajat će 90 minuta, a prisustvovat će još glumac Will Arnett, te muzički izvođači Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream and William Prince.

Utakmica BiH – Kanada igra se u Torontu u petak od 21,00 sati po našem vremenu, odnosno od 15,00 sati po lokalnom,pišu Vijesti


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