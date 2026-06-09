Započinju sretnu fazu: Mlad Mjesec u Blizancima 15.6.2026. donosi sreću za 3 znaka Zodijaka…

Mlad Mjesec u Blizancima 15.6.2026. donosi veliki sretan preokret za tri znaka Zodijaka – kao da im svemir napokon otvara vrata koja su dugo bila zatvorena. Posao, ljubav i novac kreću nabolje, stižu vijesti koje bude nadu, a prilike koje su dosad izmicale sada dolaze u pravom trenutku. Ako pripadate jednom od ova tri znaka, pripremite se: ono što ste dugo priželjkivali moglo bi napokon postati stvarnost.

Mlad Mjesec događa se 15.6.2026. u 4:54h, na 24°02′ Blizanaca. Sunce i Mjesec spajaju se u znaku komunikacije, dogovora, učenja, kretanja i novih poznanstava pa sreća ovoga puta ne dolazi tiho.

Vladar mladog Mjeseca je Merkur u Raku, dok se u istom znaku nalazi i Jupiter, planet širenja, prilika i obilja. Merkur donosi informaciju i dogovor, a Jupiter povećava mogućnost da se iz jedne ideje razvije nešto ozbiljnije i korisnije. Za neke će to biti bolji posao, za druge dodatna zarada, selidba, obiteljska sreća ili osjećaj da se napokon nalaze na sigurnijem terenu.

Poseban pečat ovom razdoblju daje Venera u Lavu. U danima neposredno nakon mladog Mjeseca Venera stvara sekstil s Uranom u Blizancima, trigon s Neptunom u Ovnu i opoziciju s Plutonom u Vodenjaku. To je snažna kombinacija iznenađenja, privlačnosti, kreativnosti i događaja koje nije bilo moguće unaprijed isplanirati.

Sekstil Venere i Urana donosi neočekivane dobre vijesti, spontane susrete i prilike koje se pojavljuju izvan uobičajenog kruga ljudi. Netko može dobiti poziv za suradnju, upoznati osobu koja mu odmah probudi zanimanje ili se naći na mjestu na koje prvotno nije ni planirao otići – a upravo se ondje može dogoditi nešto važno.

Trigon Venere i Neptuna posebno pogoduje ljubavi, umjetnosti, kreativnim poslovima i ostvarenju želje koja je dugo živjela samo u mašti. Ovaj aspekt omekšava okolnosti i dovodi ljude koji se međusobno prepoznaju bez mnogo objašnjavanja. Donosi i lakšu podršku publike, klijenata ili osobe koja vjeruje u nečiji talent.

Opozicija Venere i Plutona čini događaje intenzivnima i nezaboravnima. Susreti mogu imati snažan utjecaj, poslovna ponuda može promijeniti odnos snaga, a ljubavna priča može se razviti mnogo brže nego što je itko planirao. Ono što se događa neće biti mlako ni nevažno. Netko će se morati odvažiti, pokazati što želi i prestati prihvaćati manje nego što zaslužuje.

Za tri znaka upravo u tome počinje sretna faza. Vrata koja su do sada bila zatvorena počinju se otvarati, a događaji se ubrzavaju. Sreća im dolazi kroz ljude, informacije, dogovore i prilike koje ih vode prema konkretnom napretku.

Blizanci

Blizanci ulaze u jedno od najvažnijih razdoblja osobnog zaokreta u 2026. godini. Mlad Mjesec događa se u njihovom znaku i donosi im priliku da započnu ispočetka ondje gdje su osjećali da su zapeli.

Za neke Blizance sretna faza počinje novim poslom, važnim projektom ili ponudom koja im omogućuje da pokažu što znaju. Netko tko je pratio njihov rad može im se javiti s konkretnim prijedlogom. Razgovor koji je u početku djelovao neobavezno može završiti dogovorom, suradnjom ili novim izvorom prihoda.

Posebno su naglašeni poslovi povezani s komunikacijom, pisanjem, trgovinom, marketingom, edukacijom, medijima, internetom i radom s ljudima. Blizanci koji žele pokrenuti vlastiti projekt mogu pronaći pravog suradnika, klijenta ili osobu koja im otvara pristup većoj publici.

Merkur i Jupiter u Raku usmjeravaju sreću prema novcu i materijalnoj sigurnosti. Moguće je povećanje prihoda, bolje plaćen angažman, naplata zaostalog honorara ili prilika da znanje koje su do sada dijelili besplatno napokon počnu ozbiljnije unovčavati.

Neki Blizanci dobit će mogućnost pregovarati o plaći ili cijeni svojeg rada. Drugi mogu pronaći kupca, zaključiti povoljniju prodaju ili dobiti financijsku pomoć za projekt, preseljenje ili ulaganje u posao. Ono što započne kao manji dodatni prihod s vremenom može postati mnogo važniji dio njihove financijske slike.

Mlad Mjesec u njihovom znaku donosi i snažnu osobnu obnovu. Blizanci koji su se osjećali nevidljivo ili podcijenjeno ponovno dobivaju priliku stati u prvi plan. Mogu promijeniti način na koji se predstavljaju, osvježiti izgled, pokrenuti novu poslovnu stranicu ili javno predstaviti ideju koju su dugo čuvali.

U ljubavi ih očekuje iznenađenje. Venera u Lavu i Uran u Blizancima mogu donijeti poruku od osobe koja im se sviđa, spontani poziv na druženje ili susret koji se događa tijekom kraćeg putovanja, edukacije ili preko društvenih mreža.

Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja ih osvaja inteligencijom, humorom i neposrednošću. Razgovor će odmah poteći, a osjećaj da se poznaju mnogo dulje mogao bi ih iznenaditi. Ovaj odnos neće započeti dosadno ni predvidljivo – privlačnost će biti vidljiva od prvog susreta.

Zauzeti Blizanci ulaze u razdoblje u kojem se odnos može osvježiti dobrim vijestima, zajedničkim planom ili putovanjem. Partner može podržati ideju za koju su se bojali da neće biti shvaćeni. Neki će zajedno donijeti važnu odluku o domu, novcu ili sljedećem koraku u vezi.

Njihova sretna faza počinje onog trenutka kada prestanu čekati savršenu sigurnost i odgovore na priliku koja im se nudi. Mlad Mjesec vraća im samopouzdanje, vidljivost i osjećaj da ponovno mogu birati smjer vlastitog života.

Vaga

Vagama mlad Mjesec u Blizancima donosi izlazak iz zastoja i širenje životnog prostora. Pred njima se otvaraju putovanja, obrazovanje, međunarodne suradnje, objavljivanje, rad preko interneta i kontakti s ljudima iz drugih gradova ili država.

Sretna vijest može stići u obliku prihvaćene prijave, dobivenog mjesta na edukaciji, položenog ispita, odobrenog dokumenta ili poziva na put koji će imati mnogo veće značenje od običnog odmora.

Vage koje žele promijeniti posao mogu naići na priliku koja zahtijeva dodatno znanje, ali nudi bolje uvjete i više prostora za napredovanje. Netko im može preporučiti tečaj, poslati oglas ili ih povezati s osobom koja traži upravo njihove sposobnosti.

Merkur i Jupiter u području karijere pokazuju da se jedna informacija može pretvoriti u ozbiljan profesionalni pomak. Moguća je pohvala nadređenih, javno priznanje, važan razgovor ili ponuda za odgovorniju i bolje plaćenu poziciju.

Vage koje se bave pisanjem, savjetovanjem, podučavanjem, pravom, medijima, marketingom ili radom sa stranim tržištima mogu doživjeti posebno uspješno razdoblje. Njihov rad može doći do većeg broja ljudi, a projekt koji je dugo bio u pripremi napokon može dobiti podršku, financiranje ili prostor za objavu.

Venera u Lavu aktivira prijateljstva, profesionalne kontakte i ljude koji im mogu pomoći. Sreća za Vage neće doći samo iz osobnog truda, nego i preko pravog poznanstva. Netko ih može preporučiti, uključiti u uspješan tim ili pozvati na događaj na kojem upoznaju osobu važnu za budućnost.

Financijski pomak može doći kroz posao povezan s javnošću, grupama, internetom ili zajedničkim projektom. Moguće je da se otvori dodatni izvor prihoda, da dobiju honorar za svoje znanje ili da suradnja koja je počela skromno preraste u dugoročan angažman.

U ljubavi Vage očekuje jedan od uzbudljivijih trenutaka godine. Slobodne Vage mogu upoznati osobu preko prijatelja, društvenog događaja, putovanja ili profesionalnog okupljanja. Poznanstvo može započeti ležerno, ali vrlo brzo postati emocionalno i fizički snažno.

Venerin trigon s Neptunom donosi romantiku, nježnost i osjećaj da su pronašle osobu s kojom mogu dijeliti više od svakodnevnih tema. Nova osoba može podržavati njihove snove, razumjeti njihove ambicije i potaknuti ih da se usude napraviti veći životni korak.

Zauzete Vage mogu dobiti razlog za slavlje. Moguće je zajedničko putovanje, odluka o preseljenju, zaruke, početak zajedničkog projekta ili vijest koja partnerima vraća optimizam. Odnos dobiva novi smjer, a razgovori o budućnosti prestaju biti neodređeni.

Njihova sretna faza počinje kada prihvate poziv koji ih izvodi iz poznate rutine. Ono što traže možda se ne nalazi na starom mjestu ni među ljudima koje već dobro poznaju. Mlad Mjesec vodi ih prema širem svijetu, novom znanju i prilici koja im vraća vjeru u budućnost.

Vodenjak

Vodenjacima mlad Mjesec u Blizancima donosi ono što im je najviše nedostajalo – radost, uzbuđenje i osjećaj da život ponovno postaje zanimljiv.

Aktivira se područje ljubavi, kreativnosti, hobija, zabave i osobnih projekata. Vodenjaci koji su posljednjih mjeseci bili opterećeni obvezama sada dobivaju događaj kojem se mogu iskreno veseliti.

Za mnoge će sretna faza početi u ljubavi. Slobodni Vodenjaci mogu upoznati osobu koja se razlikuje od svih njihovih prijašnjih izbora. Susret može biti neočekivan, a privlačnost trenutačna. Venera u području partnerstava, u aspektu s Uranom, Neptunom i Plutonom, donosi odnos koji ih brzo budi iz emotivne uspavanosti.

Nova osoba može se pojaviti preko interneta, prijatelja, kreativnog događaja, radionice, koncerta ili zajedničkog interesa. Razgovor koji počne bez velikih očekivanja može se pretvoriti u redovite poruke, susrete i snažnu želju da se odnos nastavi.

Venerin trigon s Neptunom donosi nježnost i osjećaj duboke povezanosti, dok opozicija s Plutonom stvara magnetizam koji je teško zanemariti. Ovo nije priča u kojoj će se Vodenjak pitati postoji li privlačnost – bit će očita objema stranama.

Zauzeti Vodenjaci mogu vratiti strast i bliskost u odnos. Partner može predložiti putovanje, zajednički projekt ili promjenu koja razbija monotoniju. Neki parovi donose važnu odluku o budućnosti, a odnos koji je dugo bio neodređen može postati ozbiljniji.

Sreća dolazi i kroz kreativnost. Vodenjaci koji pišu, stvaraju, dizajniraju, nastupaju ili razvijaju digitalni projekt mogu dobiti iznenadnu ideju koja ih izdvaja od drugih. Nešto što naprave iz zadovoljstva može privući publiku, pohvalu ili poslovnu ponudu.

Moguće je uspješno predstavljanje projekta, rast broja klijenata ili kontakt s osobom koja želi uložiti u njihovu ideju. Uran u Blizancima posebno podržava originalna rješenja, tehnologiju, društvene mreže i sadržaj koji se razlikuje od već viđenoga.

Merkur i Jupiter u području rada donose više posla, ali i više koristi od uloženog truda. Vodenjaci mogu dobiti novog klijenta, povoljniji raspored, bolje radne uvjete ili suradnju koja im omogućuje da rade ono u čemu su doista dobri.

Neki će pronaći rješenje za problem koji ih je dugo iscrpljivao. Može se pojaviti osoba koja preuzima dio obveza, novi alat koji ubrzava rad ili ponuda koja im donosi stabilniju svakodnevicu. To će im omogućiti da napokon imaju više vremena za ljubav, kreativnost i privatni život.

Za Vodenjake koji priželjkuju ostvarenje povezano s djecom ili obitelji, ovaj mlad Mjesec može donijeti radosnu vijest, uspjeh djeteta ili početak razdoblja u kojem se odnosi u obitelji popravljaju i postaju topliji.

Njihova sretna faza započinje kroz nešto što im ubrzava puls: novu ljubav, stvaralački uspjeh, poziv koji nisu očekivali ili projekt zbog kojeg ponovno ustaju puni ideja. Nakon zahtjevnijeg razdoblja napokon im se vraćaju lakoća, uzbuđenje i događaji kojima se mogu iskreno radovati.

Suzana Dulčić/ATMA

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