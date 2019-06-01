Danas okupljanje za SP: Hrabro!

Selektor Sergej Barbarez, kako je istakao, “očekuje dolazak većine reprezentativaca”, dok će se igrači koji tokom vikenda imaju klupske obaveze naknadno priključiti nacionalnom timu.

Pripreme u punom ritmu stručni štab planirao je početi od ponedjeljka.

“Dio igrača dolazi danas, a drugi dio u ponedjeljak. Ovi igrači što igraju vikend, na moju inicijativu tražilo se da ne igraju utakmice, ako nisu toliko bitne. Mnogo klubova nam je izašlo u susret. Neće mnogo njih igrati da se ne bi neko povrijedio. Od ponedjeljka kreću pripreme do 2. juna, kada idemo u Ameriku”, izjavio je Barbarez.

Naknadno je selektor objavio i instagram story gdje je napisao: “Let the games begin” (Neka igre počnu).

Naš nacionalni tim tempirajući formu za Mundijal odigrat će dva test meča. Prva kontrolna utakmica je 29. maja na rasprodatom Olimpijskom stadiionu “Asim Ferhatović Hase – Koševo” protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalnu probu Barbarezovi izabranici imati 6. juna u St. Louisu, američkom gradu u kojem živi veliki broj naših iseljenika, tako da će se i u tom susretu osjećati kao na domaćeg terenu.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u Sarajevu će se pripremati do 2. juna kada putuju u Ameriku, odnosno St. Louis. Dan nakon utakmice sa Panamom popularno zvani “Zmajevi” idu u Toronto gdje će 12. juna protiv domaćina Kanade odigrati utakmicu prvog kola grupe “B” Svjetskog prvenstva koje će početi dan ranije.

Od 13. juna naš nacionalni tim seli u “stalnu” bazu, u Salt Lake City, u kojem će imati trening kamp do kraja učešća na Mundijalu. Šansu za prolazak među 32 najbolje selekcije svijeta tražit će i u utakmicama sa Švicarskom u Los Angeles 18. juna te Katarom šest dana poslije u Seattleu.

“Idemo hrabro i uzeti stvari u svoje ruke”, istakao je Barbarez.

Predstojeće Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku i bit će prvi planetarni šampionat na kojem će igrati čak 48 državnih selekcija. Bit će to tek drugo SP na kojem će nastupiti naša reprezentacija, prvo poslije 12 godina i nezaboravnog debija na mundijalima u Brazilu 2014. godine.

Dakle, čeka nas dugo vruće ljeto i fudbalska euforiju za koju se već spremaju u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine u kojima će biti organizovane Fan zone iz kojih će hiljade ljudi navijati za tim iz zemlje “ljiljana”, ali i uživati u vrhunskim utakmicama više od mjesec,pišu Vijesti

Sretno naši!

B. TIRO

(Vijesti.ba)

SPISAK FUDBALERA BiH ZA SP

golmani

Nikola Vasilj

Martin Zlomislić

Osman Hadžikić

odbrana

Sead Kolašinac

Nihad Mujakić

Amar Dedić

Nikola Katić

Tarik Muharemović

Stjepan Radeljić

Dennis Hadžikadunić

Nidal Čelik

Arjan Malić

vezni red

Amir Hadžiahmetović

Ivan Šunjić

Dženis Burnić

Ivan Bašić

Ermin Mahmić

Benjamin Tahirović

Amar Memić

Armin Gigović

Kerim Alajbegović

Esmir Bajraktarević

napad

Ermedin Demirović

Jovo Lukić

Samed Baždar

Edin Džeko

Haris Tabaković

