Toplotni val stiže u Evropu: Temperature i do 39 stepeni

Evropu u narednim danima očekuje prvi jači toplotni val ove godine, a meteorolozi upozoravaju na pojavu tzv. “toplinske kupole” koja će donijeti znatno više temperature od uobičajenih za kraj maja.Prema prognozama servisa Severe Weather Europe, snažan visoki pritisak sa područja sjeverozapadne Afrike širit će se prema zapadnoj i centralnoj Evropi, što će uzrokovati stabilno i izrazito toplo vrijeme.

Najviše temperature očekuju se na Pirinejskom poluostrvu, gdje bi u Španiji i Portugalu mogle dosezati i do 39 stepeni. Nakon toga, vrućine će se proširiti na Francusku, Njemačku, zemlje Beneluksa i Veliku Britaniju, gdje će lokalno prelaziti 30 stepeni.

Topli talas će se postepeno proširiti i prema Balkanu, gdje se krajem maja očekuju temperature između 28 i 32 stepena Celzijusa,pišu Vijesti

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike.

