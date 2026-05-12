Grčevi u vratu mogu otkriti ozbiljan problem

Spazam nastaje kada se mišići vrata naglo i nekontrolisano stegnu. Tada se javlja probadajuća bol, osjećaj zatezanja i tvrdi, osjetljivi mišići. Bol se ponekad širi prema ramenima, glavi ili leđima.

Najčešći uzrok je dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje tijela, posebno tokom rada za računarom ili korištenja telefona. Problem mogu izazvati i stres, spavanje u lošem položaju, nagli pokreti, nošenje teške torbe na jednom ramenu, ali i nedostatak minerala poput kalija i magnezija.

Kod blažih tegoba mogu pomoći topli oblozi, tuširanje toplom vodom i lagana masaža. Hladni oblozi u prvim danima mogu smanjiti upalu i ublažiti bol. Preporučuje se i lagano istezanje vrata te kratke pauze tokom sjedenja.

Stručnjaci upozoravaju da potpuno mirovanje često dodatno pogorša problem. Redovno istezanje i pravilno držanje tijela ključni su za prevenciju novih grčeva.

Ljekaru se treba javiti ako bol traje duže od sedam dana, širi se niz ruke, izaziva trnce, slabost, vrtoglavicu ili se pojavila nakon povrede. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije probleme sa živcima ili vratnom kičmom, prenosi Avaz.

