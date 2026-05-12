Jamal tokom proslave titule podigao palestinsku zastavu

Veliko slavlje fudbalera Barselone povodom osvajanja titule prvaka Španije donijelo je niz upečatljivih scena, a posebnu pažnju privukao je Lamin Jamal (Lamine Yamal), koji je tokom parade nosio palestinsku zastavu.Tokom tradicionalne vožnje otvorenim autobusom kroz ogromnu masu oduševljenih navijača, iz publike je prema igračima bačena palestinska zastava.

U tom trenutku, na pravom mjestu našao se mladi Lamin Jamal.

Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. pic.twitter.com/7i0XbPWbKN — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 11, 2026

Prema snimcima s parade, Jamal je bez oklijevanja prihvatio zastavu, podigao je i ponosno je razvio na prednjem dijelu autobusa, mašući njome pred hiljadama navijača koji su pratili slavljeničku kolonu.Ovaj spontani potez mlade zvijezde izazvao je dodatno oduševljenje i ovacije u publici, ali i na društvenim mrežama.

Cijela parada protekla je u sjajnoj atmosferi. Uz glasnu muziku i konfete, igrači su uživali u zasluženom slavlju nakon uspješne sezone,pišu Avaz

Kamere su zabilježile odlično raspoloženje cijele ekipe, a u direktnom prijenosu za katalonsku televiziju TV3 vidno sretni Frenki de Jong (Frenkie de Jong) kroz osmijeh je opisao “ludnicu” na ulicama i nevjerovatnu podršku navijača.

