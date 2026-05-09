Tramp je napokon uspio da izvuče obogaćeni uranij iz jedne države

Američko ministarstvo energetike saopćilo je u petak da je iz Venecuele uklonjeno 13,5 kilograma visoko obogaćenog uranija u zajedničkoj operaciji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Venecuele.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, materijal je nakon složene i osjetljive operacije sigurno transportovan kopnenim i morskim putem iz Južne u Sjevernu Ameriku, a potom dopremljen u kompleks američkog Ministarstva energetike u Južnoj Karolini, nakon što je uklonjen iz postrojenja udaljenog oko 15 kilometara od Karakasa.

Američko ministarstvo ovu operaciju je opisalo kao uspjeh za SAD, Venecuelu i međunarodnu zajednicu. Administrator Nacionalne uprave za nuklearnu sigurnost Brandon Vilijams ocijenio je da uklanjanje cjelokupnog obogaćenog uranija iz Venecuele predstavlja važan signal.

– Sigurno uklanjanje cjelokupnog obogaćenog uranija iz Venecuele šalje još jedan signal svijetu o obnovljenoj i preporođenoj Venecueli – rekao je Vilijams.

Operacija dolazi u trenutku kada je Bijela kuća obnovila odnose s vlastima u Karakasu. Nakon ranije odluke Donalda Trampa (Donald Trump) da se pojača pritisak na venecuelansko rukovodstvo, Vašington je kasnije počeo ublažavati odnose i otvarati prostor američkim energetskim i rudarskim kompanijama.

U Venecuelu je u međuvremenu doputovalo više visokih američkih zvaničnika, među njima i direktor CIA-e Džon Retklif. Nakon više od sedam godina, ponovo su uspostavljeni i određeni komercijalni letovi, a američka ambasada u toj zemlji je ponovo otvorena.

Jedan od ranijih ciljeva Trumpove administracije bio je i pritisak na Iran da preda dio visoko obogaćenog uranija, ali ti pregovori do sada nisu dali rezultate

