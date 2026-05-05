Maj nam sprema pravi šok: Ovo je detaljna prognoza – jedan datum sve mijenja!

Nestabilno vrijeme zadržaće se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana.

Tokom sedmice preovladavaće slab vjetar južnog smijera.Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5°C i 10°C u Bosni, u Hercegovini od 7°C do 13°C.

Najviše dnevne temperature od srijede između 17°C i 22°C u Bosni, na području Hercegovine od 19°C do 24°C.

U periodu od 11. do 18 maja prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom.

Izraženije padavine moguće su 12. i 13. a nešto stabilniji period 15. i 16. maja.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između 6°C i 11°C u Bosni do 14°C u Hercegovini, najviše dnevne između 11°C i 17°C u Bosni do 21°C u Hercegovini, prenoso novi.

