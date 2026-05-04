EPBiH hitno reagovala: Novo preknjižavanje imovine u Mostaru

Politički burni dani u Mostaru traju već neko vrijeme. Doprinijela je tome kontroverzna odluka Službe za katastar Grada Mostara, ali ne radi se o samo jednoj odluci otimanja imovine nelegalnim upisivanjem u posjed.

Sve je krenulo od odluke Službe koju potpisuje načelnica Odjela za urbanizam Dragana Parmać, gdje se veliki dio imovine Grada, Medžlisa, Elektroprivrede BiH ili privatnih vlasnika upisuje u posjed Elektroprivrede HZHB, na šta je dodatnu mrlju bacila činjenica da predmete nije radio državni službenik, nego ugovorom o djelu angažirani radnik, i to ni manje ni više nego iz susjednog kantona.

Nakon reakcija javnosti, te upravne inspekcije koju je zatražio predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Đani Rahimić, retroaktivno su u predmet uključili i Elektroprivredu BiH kao stranu u postupku.

Prije nekoliko dana, premijer FBiH i uprava Elektroprivrede BiH informisali su javnost da je problem riješen, te da je katastar donio novo rješenje i vratio posjed Elektroprivredi BiH. No, tu nije bio kraj priče.

Dok je većina građana odmarala za prvomajske praznike i planirala produženi vikend, u mostarskom katastru je bilo radno.

Kako saznaju Vijesti.ba o istom predmetu su se pisala nova rješenja koja su u posjedu naše redakcije te je urbanizam ponovo mijenjao posjedovnu strukturu parcela u gradu Mostaru, opet u korist istog javnog preduzeća, na štetu drugog preduzeća, ali i grada Mostara.

Nakon pisanja Vijesti.ba oglasili su se iz EPBiH.

“Povodom aktuelnih dešavanja JP Elektroprivreda BiH će nastaviti aktivno braniti svoje interese i koristiti sve pravne mehanizme kako bi zaštitila svoja prava”, poručili su iz EPBiH za Vijesti.ba.

“JP Elektroprivreda BiH hitno je reagovala podnošenjem zahtjeva za inspekcijski nadzor i uvid u spis nakon saznanja o izvršenoj promjeni. Čekajući odluku nadležnog organa kako bi se zaštitila imovinska prava podneseni su i zahtjevi za priznavanje statusa stranke i povrat u pređašnje stanje”, kazali su za Vijesti.ba.

Pozvali su još jednom “organe uprave Grada Mostara da bez odlaganja poduzmu odgovarajuće radnje i aktivnosti, postupajući u skladu s važećim propisima i načelima zakonitosti, odgovornosti i zaštite imovinskih prava”.

“Kompanija ostaje opredijeljena za transparentno i odgovorno poslovanje, te će o svim relevantnim daljnjim aktivnostima pravovremeno informisati javnost”, zaključili su iz EPBiH za Vijesti.ba.

Pored reakcije odgovornih, važna će biti i istinska reakcija FBiH i Vlade FBiH, obzirom da je drugostepeni organ Federalna geodetska uprava, kojom već desetljećima upravlja HDZ kadar Željko Obradović,pišu Vijesti

Drugi segment ovog slučaja je državna imovina, obzirom da je odlukom katastra na Elektroprivredu HZHB prepisana čak i rijeka, što predstavlja kršenje zakona o stvarnim pravima, ali i zabrane raspolaganja državnom imovinom, obzirom da je to pitanje riješeno kroz više presuda ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Zastupnik SDA Šerif Špago uputio je zahtjev državnom pravobraniocu da zaštiti državnu imovinu koju potpuno nezakonito svojim odlukama uzurpira mostarski urbanizam po nalogu gradonačelnika Marija Kordića.

