Izrael ponovo granatirao Liban: Ubijeno 12 osoba

Jedna od žrtava je dijete. Izraelska vojska u početku nije komentirala incidente, mešutim, kasnije na Telegramu je izjavila da je Hezbollah lansirao “nekoliko eksplozivnih dronova” prema vojnicima u južnom Libanonu. Iz izraelske vojske također je saopćeno da su presreli raketu usmjerenu prema području u južnom Libanu gdje djeluju izraelski vojnici.

Mediji izvještavaju da su četiri izraelska vojnika lakše ozlijeđena u južnom Libanonu i sjevernom Izraelu.

Iako je tehnički na snazi ​​primirje, neprijateljstva između Izraela i milicije Hezbollaha koju podržava Iran u Libanu nastavljaju se svakodnevno.

Sukob je ponovo eskalirao nakon početka rata s Iranom. Libanska vojska i vlada u Beirutu nisu aktivne strane u sukobu.

S obzirom na krhko primirje, SAD potiču direktne razgovore između Izraela i Libana na najvišem nivou. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prekid vatre sredinom aprila nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i libanskim predsjednikom Josephom Aounom, prenosi DPA.

