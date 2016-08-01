Huligani presreli i napali muškarca sa ženom i djetetom: Povod bila Veležova majica?

Kako je naveo u svojoj objavi, koju je objavio u ponedjeljak, 27. aprila, u subotu je na kružnom toku napadnut građanin Prozora, povratnik u svoj grad, dok se nalazio u automobilu zajedno sa suprugom i djetetom.

Prema njegovim riječima, četvorica napadača su mu prepriječila put, nakon čega je uslijedio fizički napad. Kao mogući povod navodi se majica sa simbolom FK Velež Mostar.

Kajan ističe da su trojica napadača bila maskirana, dok je jedan bio bez maske.

Posebno zabrinjava, kako je naveo, činjenica da su u vozilu bili supruga napadnutog, koja je pretrpjela veliki stres, te dijete s poteškoćama u razvoju, koje je dodatno traumatizirano ovim događajem,pišu Vijesti

Iako je policija obaviještena o incidentu, Kajan tvrdi da javnost nije informisana putem medija, zbog čega je, kako navodi, putem službi Parlamenta uputio zvaničan dopis prema MUP HNK.

U dopisu je zatražio hitno identificiranje, hapšenje i procesuiranje napadača, kao i osiguranje zaštite za napadnutog i njegovu porodicu, ali i za sve Bošnjake u Prozoru.

“Niko ne smije biti meta napada zbog klupskih obilježja ili svoje nacionalne pripadnosti, a pogotovo ne pred djetetom”, poručio je Kajan.

Na kraju je izrazio očekivanje da će nadležni organi brzo reagovati i informisati javnost o rezultatima istrage.

