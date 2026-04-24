Na ulice Banja Luke stiže “tramvaj”, ali bez šina

Objavljeno prije 1 sat

U javnosti su se pojavili prvi prikazi tramvaja koji bi u budućnosti mogao saobraćati ulicama Banjaluke, a riječ je o vozilu koje funkcioniše bez klasičnih šina.

Ovaj savremeni sistem, poznat kao “tramvaj bez šina” ili ART (Autonomous Rail Transit), kombinuje karakteristike tramvaja i autobusa, krećući se po posebno označenim trakama uz pomoć senzora i električnog pogona.Takva vozila već su uvedena u pojedinim kineskim gradovima, gdje se ističu kao ekološki prihvatljivo i finansijski povoljnije rješenje u odnosu na klasičnu tramvajsku infrastrukturu.

Planovi za Banjaluku predviđaju modernizaciju javnog prevoza i smanjenje saobraćajnih gužvi kroz uvođenje ovakvih sistema.

Prednost je i manja potreba za velikim građevinskim radovima, jer nema postavljanja šina,pišu Vijesti

Projekat je još u fazi razmatranja, ali je već izazvao veliku pažnju javnosti i stručnjaka.


