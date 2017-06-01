Influenserka zgazila kolima koleginicu ispred noćnog kluba: Bore joj se za život, užas u gradu

Influenserka Klaudiaglam, pravog imena Klaudia Zakrzevska, nalazi se u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dvoje pešaka udareni u ranim jutarnjim satima u nedjelju, piše Daily Mail.Navodi se kako je bila uključena u žestoku svađu ispred kluba pre nesreće. Hitne službe pozvane su oko 4:30 ujutro nakon dojave da je automobil udario nekoliko pešaka,piše Telegraf

Video koji kruži internetom, a koji nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja, beleži zastrašujući trenutak kada crno vozilo udara u grupu ljudi.

U snimci se vidi kako Klaudia pada na pod i ostaje zarobljena ispod vozila dok prolaznici žure u pomoć. Još je jedan muškarac, koji je pokušavao otključati svoj električni skuter, takođe stradao kada je odbačen automobilom u stranu.

