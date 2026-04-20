Vijesti

SNSD i HDZ zaustavili državu: Ponovo nisu došli na sjednicu

3.7K  
Objavljeno prije 28 minuta

Ni danas nije održana hitna sjednica Doma naroda PSBiH na kojoj je trebalo da se nađe samo zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku, te redovnu sa 54 tačke dnevnog reda.

Na sjednici se nisu pojavili delegati SNSD-a i HDZ-a BiH, odnosni ni članovi kolegija iz ove dvije stranka Nikola Špirić i Dragan Čović.

“Nijedan delegat nije opravdao odsustvo sa sjednice. Imamo opću, ali ne i kvorumsku većinu. Dajem pauzu od 10 minuta”, rekao je Ademović.

Održavanje hitne sjednice Doma naroda iniciralo je sedam delegata, kako bi omogućili razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.

Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine,pišu Vijesti

Predstavnički dom je 16. marta usvojio, po hitnom postupku, prijedlog tog zakona, čiji je predlagač poslanik u tom domu Saša Magazinović.
Za danas je zakazana i redovna sjednica Doma naroda BiH sa 54 tačke dnevnog reda.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh