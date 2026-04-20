SNSD i HDZ zaustavili državu: Ponovo nisu došli na sjednicu

Ni danas nije održana hitna sjednica Doma naroda PSBiH na kojoj je trebalo da se nađe samo zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku, te redovnu sa 54 tačke dnevnog reda.

Na sjednici se nisu pojavili delegati SNSD-a i HDZ-a BiH, odnosni ni članovi kolegija iz ove dvije stranka Nikola Špirić i Dragan Čović.

“Nijedan delegat nije opravdao odsustvo sa sjednice. Imamo opću, ali ne i kvorumsku većinu. Dajem pauzu od 10 minuta”, rekao je Ademović.

Održavanje hitne sjednice Doma naroda iniciralo je sedam delegata, kako bi omogućili razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.

Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine,pišu Vijesti

Predstavnički dom je 16. marta usvojio, po hitnom postupku, prijedlog tog zakona, čiji je predlagač poslanik u tom domu Saša Magazinović.

Za danas je zakazana i redovna sjednica Doma naroda BiH sa 54 tačke dnevnog reda.

