Odluka o jeftinijem gorivu u RS stupa na snagu sutra

Objavljeno prije 1 sat

Odluka Vlade RS o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata stupa sutra na snagu, nakon što je danas objavljena u „Službenom glasniku RS“. Odluka prestaje da važi 16. maja ove godine.

Bez obzira što će odluka biti na snazi, njena primjena neće početi još. Razlog je taj što naftni distributeri još nisu prilagodili tehničke uslove za umanjenje cijene kupcima. Osim toga, ni Vlada RS još nije potpisala ugovore sa vlasnicima benzinskih pumpi.

Kako je za Fenu ranije rečeno u Ministarstvu trgovine i turizma RS, predviđeno je da polovinom naredne sedmice građani i privrednici sipaju jeftinije gorivo na benzinskim pumpama,piše Avaz

Ovom odlukom koja je donesena 1. aprila, Vlada RS se odriče 0,10 KM akcize po litru kupljenog goriva na benzinskim pumpama. Predviđeno je da se cijena umanjuje na benzinskoj pumpi, a uslov je lična karta izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS i domaće registarske tablice.

Vlada RS će naftnim distributerima nadoknaditi tu razliku iz budžeta RS.


