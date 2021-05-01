Dom naroda pod stalnom blokadom SNSD-a: Besprizorna paraliza države i zakona na vrhuncu

Državni službenici ogorčeni jer zvaničnici nedolaskom blokiraju rad institucija, dok istovremeno uredno primaju plaću

Sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine tokom ovog mandata, nakon rušenja kvoruma, prekinute su više od 15 puta. I posljednja je otkazana čim je sazvana, jer je zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obavijestio da se delegati SNSD-a neće pojaviti na sjednici, zato što je ranije traženo da se sjednice ne zakazuju u sedmicama velikih kršćanskih praznika.

Kadrovi odlaze

Ključni zakoni za nastavak evropskog puta BiH, ali i desetine drugih akata mjesecima čekaju na usvajanje. Pored ostalih, danas su trebale biti razmatrane i dopune Zakona o akcizama, koje bi omogućile privremeno smanjenje ili ukidanje akciza, kao i izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, za koje je direktno zainteresirano gotovo 23.000 uposlenih u državnim institucijama.Zaposleni u SIPA-i izražavaju ogorčenje zbog kontinuirane neodgovornosti izabranih zvaničnika, koji svojim nedolaskom blokiraju rad institucija, dok istovremeno uredno primaju plaću. U situaciji kada službenici svakodnevno izvršavaju svoje obaveze bez mogućnosti izostanka, ovakav odnos predstavlja ozbiljan udar na moral i osjećaj pravednosti. Posebno zabrinjava što se to dešava u vremenu kad sve veći broj kvalitetnih kadrova napušta institucije zbog lošeg statusa, dok nova ekonomska i sigurnosna kriza dodatno prijeti. Ovakvo ponašanje dodatno ubrzava nepovjerenje i odlazak ljudi iz državnih službi – kazao je za “Avaz” Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA-e.

Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Samir Forić kaže da je praksa blokada u Domu naroda PSBiH već prerasla u obrazac političkog djelovanja. Stalni akter je SNSD, a bez obzira koji mehanizmi bili korišteni – izostanak, napuštanje sjednica, izlazak iz sale tokom rasprave ili odbijanje dnevnog reda i korištenje proceduralnih intervencija, ishod je uvijek negativan u smislu usvajanja zakona i odluka važnih za funkcioniranje države. To blokadu čini instrumentom negativne moći, koji proizvodi štetne posljedice za državu i građane. Perfidnost korištenja takvog instrumenta je u tome što se, usvajanjem zakona i odluka u Predstavničkom domu PSBiH, signalizira unutrašnja funkcionalnost vladajuće koalicije, čime akteri stvaraju privid političke odgovornosti prema građanima, ali i međunarodnim akterima kao što je EU, posebno u vezi s Planom rasta – kaže profesor Forić.

Niko nije imun

Komunikolog Mladen Bubonjić ocjenjuje da je institucionalni okvir u BiH takav da je sasvim jednostavno blokirati rad. To politički predstavnici u Domu naroda itekako koristePo principu švedskog stola, kad žele da proguraju svoje, onda može da se bude parlamentaran, da se raspravlja i glasa, a kad im se nešto ne sviđa, samo izađu. Ovaj saziv je baš karakterističan po blokadama i opstrukcijama. Niko nije imun, bilo koja strana koja predstavlja određenu etničku grupu pronađe modus za blokadu. Ne vidim načina da se to promijeni, uzevši u obzir postojeću konstelaciju odnosa i političku atmosferu. Oni žele da rade šta hoće kad su u pitanju tenderi, imenovanja i ostalo, a kad dođe do rasprave o ključnim zakonima, kao što su EU zakoni koji podrazumijevaju ozbiljne reforme, onda se desi isto, jer upravo usvajanje tih zakona ruši ovakav sistem koji su napravili – ističe Bubonjić,piše Avaz

