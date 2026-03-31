Novak Đoković sedmi put posjetio Visoko

Objavljeno prije 5 minuta

Jedan od najvećih sportista u istoriji, Novak Đoković, stigao je u Bosnu i Hercegovinu, a izdvojio je vrijeme da posjeti i Visoko, gdje se sastao sa svojim dugogodišnjim poznanikom Semirom Osmanagićem.Đoković je danas u popodnevnim satima stigao u Visoko.

Srbin je, kako Semir navodi, s velikim interesovanjem pratio izlaganje o najnovijim istraživanjima u okviru Bosanska dolina piramida, a poseban akcenat tokom razgovora stavljen je upravo na piramide u Bosni i Hercegovini.Boravak su zaključili obilaskom praistorijskih podzemnih prolaza Tuneli Ravne, gdje se Đoković susreo s posjetiocima koji su stigli iz Srbije, Češke, Makedonije i Bosne i Hercegovine.Nakon perioda opuštanja i meditacije, Đoković i Osmanagić su nastavili svoje aktivnosti osjećajući se dodatno osvježeno i puni energije,pišu Nezavisne

Najbolji teniser svih vremena stigao je u Zenicu na duel posljednjeg kola plejf-ofa za Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije.

Velika euforija vlada u cijeloj zemlji, a dolazak najvećeg, po mnogima, sportiste svih vremena samo pokazuje koliko je ovo velik sportski događaj.

Podsjećamo, utakmica između BiH i Italije igra se sutra, utorak 31. mart, na “Bilinom polju” u Zenici.


