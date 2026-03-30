Mamić: Povest ću unuke u Zenicu, ogrnut ćemo se zastavom BiH

Objavljeno prije 60 minuta

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak ima priliku ispisati nove zlatne stranice historije domaćeg sporta.

Bh. sportski novinar i komentator Sabahudin Baho Topalbećirević tim povodom je na Instagram live prenosu ugostio brojne poznate ličnosti, a jedan od njih bio je i nekadašnji prvi čovjek Dinama Zdravko Mamić.

Mamić je upitan da li će pratiti utakmicu između Bosne i Hercegovine i Italije.

“Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povest ću i unuke ponijet ćemo i šal. Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da ima ijedan čovjek koji ima dokument BiH i da se naslađuje da kaže ne navijam za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca školuju ovdje da navijamo za Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Mamić.Podsjećamo, meč Bosne i Hercegovine i Italije igra se u utorak od 20 sati i 45 minuta,pišu Vijesti


