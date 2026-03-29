Ovo bi sve promijenilo: Iran razmatra povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Iranske vlasti sve ozbiljnije razmatraju mogućnost povlačenja iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), jer, kako prenosi agencija Tasnim, raste uvjerenje da članstvo u tom sporazumu više ne služi interesima države.Prema dostupnim informacijama, ključne institucije, uključujući Islamsku savjetodavnu skupštinu, analiziraju ovu opciju, a rasprave se kreću ka zaključku da ne postoji dovoljno razloga za ostanak u sporazumu.

Ovakav stav dolazi nakon niza izjava iranskih zvaničnika koji dovode u pitanje stvarnu korist NPT-a, ističući da sporazum nije pružio konkretne prednosti niti zaštitio zemlju od ponovljenih napada na njene nuklearne objekte,piše Avaz

Zvaničnici u Teheranu naglašavaju da Iran, uprkos tome što formalno poštuje sporazum, i dalje trpi napade i sabotaže usmjerene na svoju nuklearnu infrastrukturu. Također tvrde da su međunarodne inspekcije, umjesto zaštite, omogućile stranim obavještajnim službama pristup osjetljivim lokacijama pod izgovorom nadzora.

Ova rasprava dodatno je podstaknuta nedavnim američko-izraelskim napadima na iranske nuklearne objekte, uključujući postrojenja za preradu urana i proizvodnju teške vode. Ti događaji izazvali su zabrinutost na međunarodnom nivou, a Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) upozorila je da napadi na takve lokacije mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući rizik od radiološkog zagađenja šire regije.Uprkos tim upozorenjima, napadi su nastavljeni, što dodatno učvršćuje stav Teherana da međunarodni mehanizmi nisu pružili ni minimalan nivo zaštite.

Prema članu 10. NPT-a, država ima pravo da se povuče iz sporazuma ukoliko su ugroženi njeni ključni interesi, uz obaveznu najavu tri mjeseca unaprijed.

Iranski zvaničnici i mediji sve češće ističu da sporazum nameće obaveze bez adekvatnih sigurnosnih garancija, posebno u kontekstu kontinuiranih napada i sabotaža koje pripisuju neprijateljskim akterima. Istovremeno, izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog uloge IAEA, tvrdeći da su inspekcijski mehanizmi zloupotrijebljeni za prikupljanje obavještajnih podataka,piše Avaz

Na međunarodnom planu, reakcije dodatno naglašavaju ozbiljnost situacije. Ujedinjeni narodi ocijenili su stanje kao izuzetno opasno, dok je Rusija upozorila da bi napadi u blizini iranskih nuklearnih postrojenja mogli imati teške i potencijalno nepovratne posljedice.

Sve se dešava u trenutku kada je saradnja između Irana i IAEA već narušena nakon američko-izraelskih napada koji su počeli 28. februara, a ograničenja pristupa inspektorima dodatno su smanjila međunarodni nadzor nad iranskim nuklearnim aktivnostima.

