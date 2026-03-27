Grupa zakonodavaca pozvala Trampovu administraciju da ponovo uvede sankcije Dodiku: Otkriven sadržaj pisma koje su uputili

Dvostranačka grupa zakonodavaca u utorak je pozvala administraciju Donalda Trampa da uvede sankcije Miloradu Dodiku zbog podrivanja mira i sigurnosti na Balkanu, pet mjeseci nakon što je predsjednik SAD ukinuo prethodne kaznene mjere.

U pismu koje je ekskluzivno pribavio The Hill, senatori i zastupnici zatražili su od ministra finansija Skota Besenta i državnog sekretara Marka Rubija da sankcionišu Dodika u skladu sa saveznim zakonom. Grupa je navela da su mjere trebale biti uvedene 18. marta.

Inicijativu predvode senatori Džin Šahin, vodeća članica Odbora za vanjske poslove Senata, i Tom Tilis.

– Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, smijenjen je s funkcije 2025. godine, osuđen na godinu zatvora i zabranjeno mu je bavljenje politikom šest godina zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine.”

Dejtonski mirovni sporazum okončao je rat u Bosni i Hercegovini 1995. godine, koji je trajao tri i po godine, odnio oko 100.000 života i raselio više od 2 miliona ljudi, pri čemu su većina žrtava bili Bošnjaci muslimani.

Sporazum je uspostavio vlast s tročlanim predsjedništvom, sa po jednim predstavnikom tri glavne etničke grupe – Bošnjaka, Hrvata i Srba. Dodik je predstavljao bosanske Srbe, koji su većinski pravoslavci i uglavnom žive na teritoriji Republike Srpske, na istočnom dijelu zemlje uz granicu sa Srbijom.

Administracija Joea Bidena uvela je sankcije Dodiku 2022. godine zbog korupcije i prijetnji stabilnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, a dodatno je sankcionisala članove njegove porodice u januaru 2025. godine, navodi The Hill.

U tekstu se podsjeća kako je Donald Tramp ukinuo sankcije Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima u oktobru, bez obrazloženja. Međutim, srbijanski zvaničnici su, prema izvještajima, naznačili da su tiho radili na uspostavljanju saradnje sa Sjedinjenim Državama, uz održavanje prijateljskih odnosa s Rusijom.

– Iako prepoznajemo da je odluka Trampove administracije da ukloni gospodina Dodika i njegove saradnike sa liste finansijskih i viznih sankcija možda bila pokušaj da se Bosna i Hercegovina usmjeri ka većoj političkoj stabilnosti, njegovi kasniji postupci jasno pokazuju da nema interesa da ide tim putem – napisali su zakonodavci, prenosi The Hill.

Među ostalim potpisnicima su senatori Čak Grasli; Rodžer Viker, predsjednik Odbora za oružane snage Senata; Dik Durbin; i Elizabet Voren, vodeća članica Odbora za bankarstvo, stanovanje i urbani razvoj. Pismo su potpisali i zastupnici Majk Tarner i An Vagner.

Neustavni dan Republike Srpske

Zakonodavci su naveli više primjera Dodikovog zagovaranja otcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, čime podriva Dejtonski sporazum i krši odredbe Zakona o odobrenju nacionalne odbrane za 2026. godinu (NDAA).

NDAA sadrži odredbu koja zahtijeva sankcije protiv pojedinaca koji prijete “miru, sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg dijela država Zapadnog Balkana”.

– Zakon, koji definiše jasne kriterije, zahtijeva uvođenje sankcija najkasnije 90 dana nakon stupanja na snagu, što je 18. mart 2026. godine – napisala je dvostranačka grupa, navodeći brojne primjere.

Zakonodavci su istakli Dodikovo učešće u proslavi 9. januara, zabranjenog Dana Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim.

Također su naglasili Dodikov uticaj na njegovu stranku SNSD i predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana, te ukazali na angažman lobističke firme u Vašingtonu s ciljem da “osigura podršku Sjedinjenih Država i ostvari nezavisnost Republike Srpske”.

Spomenuli i Košarca

Zakonodavci su naveli da je, nakon što je Trsmpova administracija uklonila Dodika sa liste sankcija, on koristio svoj javni prostor da zagovara napuštanje mirovnog sporazuma iz 1995., uključujući “podjelašku retoriku” protiv etničkih manjina u zemlji.

Također su spomenuli drugog bh. zvaničnika, Stašu Košarca, koji je nedavno uklonjen sa američke liste sankcija, a koji je poslao “paramilitarnu kacigu iz nacističke ere“ uredu međunarodnog nadzora mira (OHR). Zakonodavci su naveli da je Košarac optužio visokog predstavnika da je okupator i tvrdio da će uskoro “napustiti zemlju”.

– Ovaj slučaj je dio kontinuiranog obrasca ponašanja gospodina Dodika i njegovih saradnika koji kritikuju i podrivaju autoritet Ureda visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države imale su važnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. U našem je nacionalnom sigurnosnom interesu da osiguramo da oni koji pokušavaju potkopati više od trideset godina teško stečenog mira budu pozvani na odgovornost prije nego što dođe do veće nestabilnosti – navodi se u pismu, prenosi The Hill.

