Reakcije: SNSD i HDZ srušili evropski put BiH

Nažalost, možemo samo konstatovati da je danas definitivno izgubljena svaka nada integracije države Bosne i Hercegovine ka evropskom putu, s obzirom da su se danas na dnevnom redu nalazili i evropski zakoni sa oznakama ‘EI’ – kazao je Smajić.

Dodao je da su prema tom putu države Bosne i Hercegovine svoj stav danas, svojim nedolaskom, pokazali SNSD i HDZ BiH.

– Vraćamo se na sami početak formiranja vlasti 2023. godine, kada su stranke Trojke naivno izabrale za partnera u vlasti SNSD i Milorada Dodika za koje smo svi tada, osim njih, znali da su oni kočničari evropskog puta i da ništa neće uraditi kako bi se Bosna i Hercegovina integrisala u EU. Strankama Trojke je trebalo tri godine da shvate, a mi smo na to upozoravali ranije – kaže Smajić.

Dodao je da će, kako sada stvari stoje, ovakva situacija ostati sve do oktobra 2026. godine, kada će biti održani izbori u BiH.

– Što se tiče ovih osam delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, nećemo stati, nastavit ćemo zakazivati sjednice i tražiti od svih da dolaze na sjednice – naveo je Smajić.

Pozvao je visokog predstavnika u BiH da nađe način i “da se zaustavi finansiranje svih onih delegata, da im se ukinu plate, koji ne dolaze na sjednice Doma naroda i koji ne dolaze na posao u Parlamentarnu skupštinu BiH“.

Delegat Želimir Nešković je izjavio da su ponovo delegati SNSD-a i HDZ-a BiH pokazali svojim zajedničkim djelovanjem i posegnuli za najtežim oblikom blokade, a to je kada delegati SNSD-a i HDZ-a zajedno odluče da ne dođu, i ne dođu na sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dodao je da se to ponovilo nakon par mjeseci.

Istaknuo je kako jako zamjera SNSD-u i HDZ-u na takvom potezu, “jer su na taj način pokazali veliku neodgovornost i nedostatak osjećaja za zaposlene u Oružanim snagama BiH i za zaposlene u institucijama BiH, jer su na dnevnom redu prve dvije tačke bile one koje se odnose na Zakon o Oružanim snagama BiH i Zakon o platama zaposlenih u institucijama BiH.

– Trebalo je danas da riješimo najprije ove dvije tačke i da ljudima zaposlenim u institucijama BiH omogućimo veće plaće, a onima koji rade u Oružanim snagama BiH omogućimo da rade još određeni niz godina. Ovdje se vidi velika neodgovornost ‘najevropejskije’ stranke u BiH, a to je Hrvatska demokratska zajednica, koja za sebe kaže da je takva. Nisu se uopšte udostojili da dođu danas, da razgovaramo o dva evropska zakona – o zakonima o sudu BiH i VSTV-u – kazao je Nešković.

Dodao je da neće prestati da se bori za interese građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i za privredu u ovoj zemlji.

Kazao je da SNSD neće da prisustvuje sjednici na kojoj je treća tačka dnevnog reda trebalo da bude zakon o dopunama Zakona o akcizama, “ono što je u ovom momentu najvažniji interes građana, a to je cijena naftnih derivata“.

Delegat Nenad Vuković je izjavio da je za njega očekivan ovakav rasplet, odnosno nedolazak delegata iz SNSD-a i HDZ-a i nastavak blokiranja rada Parlamentarne skupštine BiH.

On smatra da je HDZ BiH pokazao da nije “najproevropskija“ politička partija, jer su danas na dnevnom redu bila dva evropska zakona – o Sudu BiH i o VSTV-u.

– Što je najinteresantnije, to su njihovi prijedlozi, to su prijedlozi koje su potpisali članovi Kolegija i danas nisu došli na tačke dnevnog reda koje su oni predložili – kazao je Vuković.

Govoreći o akcizama, odnosno prijedlogu dopuna Zakona o akcizama u BiH, kazao je da je “ovo nastavak destruktivne politike SNSD-a i jedna potpuna neodgovornost prema stanovništvu i privredi kada je u pitanju rast cijena goriva koja se ne može opravdati prenosom nadležnosti, jer to zaista ne stoji“.

– Rekao bih da su vrlo malo izvjesne ili vrlo malo će učinka biti od eventualnog provođenja onoga što najavljuje vlast Republike Srpske, da se preko Poreske uprave, čuvanja, kopiranja računa, podnošenja zahtjeva, vraća jedan skroman iznos koji, po meni, nije ono što očekuje i stanovništvo i privreda kad je u pitanju reagovanje vlasti – kazao je Vuković,pišu Vijesti

Delegat Zlatko Miletić je kazao da, s obzirom na činjenicu da se pojedini delegati ponašaju sve bahatije, “očigledno smo došli u fazu da na svaki mogući način oni ruše institucije BiH, u ovom slučaju Dom naroda kao dio sistema vlasti“.

– Ruše predsjedavajućeg Doma i na svaki mogući način ponižavaju nas osam delegata, onemogućavajući nam da radimo svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. Ono što je zabrinjavajuće u odnosu na ovu situaciju koju smo imali do sada, nisu više drski samo u tom smislu da ne dolaze na sjednicu, on ne dolazi na posao nikako – kazao je Miletić, dodajući da ovo nije prvi put, te da je bilo situacija kad nisu dolazili po par mjeseci.

Istaknuo je da je sasvim siguran da to nema ni u jednom evropskom parlamentu.

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je bila zakazana za danas, nije mogla biti održana jer nisu došli delegati iz SNSD-a i HDZ-a BiH, tako da na samom početku nije bilo kvoruma za rad.

