Američki uvjeti za sporazum s Iranom: Nuklearna demontaža, ograničenje raketnog programa i slobodan Hormuški moreuz

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) prenijela je Iranu 15 zahtjeva kao svoje uslove za okončanje trenutnog rata, izvještava izraelski Kanal 12, navodeći šta smatra ključnim tačkama.Izvještaj ukazuje da ti uslovi obuhvataju sve ratne ciljeve Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Ipak, prema Kanalu 12, Tel Aviv je zabrinut da Tramp i njegov tim žele brzo progurati “okvirni sporazum” s Iranom, umjesto da insistiraju na ovim zahtjevima kao uslovu za obustavu sukoba.

Tri izvora upoznata s detaljima navode da su predsjednikovi glavni pomoćnici, Džered Kušner (Jared Kushner) i Stiv Vitkof (Steve Witkoff), oblikovali proces koji uključuje “proglašenje perioda prekida vatre u trajanju od mjesec dana, tokom kojeg bi strane pregovarale o sporazumu od 15 tačaka”, slično prethodnim dogovorima s Hamasom u Gazi i Libanom, postignutim uz posredovanje Trampove administracije.

Tramp je jučer rekao da je postigao mnoge tačke dogovora o potencijalnom sporazumu u indirektnim pregovorima s ključnom figurom u Iranu.

– Scenario brzog, dvosmislenog načelnog sporazuma uzrokuje besane noći izraelskim političkim i sigurnosnim vođama – navodi izvještaj, jer nosi rizik da Iranci suštinski izađu s gornjom rukom, uz okončanje sukoba prije nego što se dogovore precizni uslovi.

Izvještaj precizira 14 od 15 zahtjeva i pogodnosti (11 zahtjeva i tri pogodnosti) koje su SAD prenijele Iranu, citirajući zapadni izvor.

Prema izraleskom Kanalu 12 objavljeni su američki uslovi za postizanje sporazuma s Iranom.

Ovo su uslovi:

– Demontaža postojećih nuklearnih kapaciteta koji su do sada razvijeni

– Obaveza Irana da nikada neće težiti posjedovanju nuklearnog oružja

– Zabrana bilo kakvog obogaćivanja nuklearnog materijala na teritoriji Irana

– Predaja svih obogaćenih materijala Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u kratkom roku koji će biti dogovoren između strana

– Gašenje i uništavanje nuklearnih postrojenja u Natanz, Isfahan i Fordo

– Potpuni pristup Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju svim informacijama unutar Irana

– Odricanje Irana od politike “posredničkih snaga” (proxy grupa)

– Prekid finansiranja i naoružavanja povezanih grupa u regionu

– Održavanje Hormuškog moreuza otvorenim kao slobodne pomorske zone, bez blokada od bilo koje strane

– Pitanje raketnog programa bit će riješeno naknadno, uz uvođenje ograničenja u pogledu broja i dometa

– Buduće korištenje vojnih kapaciteta isključivo u svrhe samoodbrane

– Ukidanje svih sankcija

– Pružanje pomoći Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru (za proizvodnju električne energije)

– Ukidanje prijetnje “snapback” mehanizma (automatskog ponovnog uvođenja sankcija).Podsjetimo, u najnovijem obraćanju iz Ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da njegova administracija vodi razgovore s, kako je naveo, pravim ljudima u Iranu, te da je iz te zemlje danas stigao i određeni poklon.

