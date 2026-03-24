Turska kompanija obustavila radove na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

Turska kompanija Cengiz obavijestila je upravu Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH da obustavlja sve radove na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Medakovo-Poprikuše, poddionica Medakovo-Ozimice, saznaje Istraga.ba.Uprkos kooperativnosti Izvođača i dvjema odgodama, Investitor nije izvršio dospjela plaćanja do danas. Bez izvršenja navedenih uplata, Izvođač nije u mogućnosti nastaviti izvođenje Radova. Shodno tome, Izvođač ovim putem obavještava da suspenzija stupa na snagu s danom 21. marta 2026. godine. Izvođač će osigurati, zaštititi i obezbijediti Radove. Izvođač poziva Inženjera da dostavi eventualne posebne upute u vezi osiguranja, zaštite ili privremenih mjera. Sva prava i potraživanja Izvođača prema Ugovoru i Zakonu strogo se zadržavaju, uključujući: zatezne kamate prema Podklauzuli 14.8; produženje roka; naknadu troškova i posljedica nastalih usljed obustave, te sva druga ugovorna i zakonska prava – navodi se u dopisu koji je predstavnik izvođača radova Cengiza uputio generalnom direktoru Autocesta FBiH Denisu Lasiću, izvršnom direktoru Asmiru Dževlanu i predstavniku preduzeća Alemu Kovačeviću.U dopisu Cengiza istaknuto je da je prva najava suspenzije radova na pomenutoj dionici Koridora Vc upućena Autocestama još u januaru. Cengiz je od tada već dva puta prihvatio odgode suspenzije u nadi da će Autoceste izvršiti uplatu dugovanja, ali to do danas nije učinjeno. Zbog toga je turski izvođač donio odluku o obustavi radovaPodsjetimo, iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB) jasno su poručili Vladi Federacije da neće isplaćivati nove tranše kredita sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo Autocesta. Finansiranje je zaustavljeno nakon što je Ured evropskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo istragu protiv uprave Autocesta FBiH na čelu sa direktorom Lasićem zbog sumnje na korupciju u projektu izgradnje autoputa. Međutim, uprkos stopiranju evropskih kredita namijenjenih izgradnji Koridora Vc, zbog čega Autoceste FBiH već više od pola godine ne mogu plaćati obaveze izvođačima i dobavljačima, federalni premijer Nermin Nikšić i njegova Vlada kategorično odbijaju da smijene rukovodstvo ovog javnog preduzeća.

– Zahtjev za smjenu nije stigao, niti oni mogu niti imaju pravo tražiti smjene. Oni mogu tražiti da razmotrimo situaciju, ali da biste nekoga smjenjivali, morate imati dokaze. U suprotnom ulazite u procese gdje vas ljudi tuže. Ne pada mi na pamet da odgovaram zbog bilo koga zato što sam za nečiji ćejf, ili za spašavanje nekoga iz međunarodnih finansijskih institucija ili prethodnih uprava poduzeo nešto što nije u skladu sa zakonom – poručuje Nikšić.

Prije samo desetak dana, Nikšić je uvjeravao javnost kako je problem sa EBRD-om riješen i da neće biti nikakve obustave radova.

– Eto, prođite i vidite da li se radi. Radi se. Uspjeli smo riješiti pitanje 96 miliona eura koji su bili blokirani zbog nekih odluka Vijeća ministara BiH i potrebnih saglasnosti. To je završeno, čak je prošlo i ubrzanu proceduru EBRD-a i do kraja sedmice bi novac trebao biti operativan, da platimo ljudima ono što su uradili. Neće biti zastoja, nastavljamo raditi. Nadam se da ćemo u periodu koji je pred nama ono što smo planirali na ovim dionicama izgraditi i do kraja godine završiti – tvrdio je premijer Nikšić,piše Avaz

No, sada se pokazalo da zastoja, ipak, ima i da su Autoceste u velikim problemima. Iz kompanije Cengiz odlučni su da neće nastaviti radove sve dok im se ne isplate zaostala dugovanja, a vrlo vjerovatno će isto postupiti i brojne druge kompanije angažovane na Koridoru Vc kojima se također već mjesecima duguje novac.

Vrijednost ugovorenih radova na izgradnji dionice Medakovo – Ozimice iznosi 361.753.355 eura bez PDV-a. Izgradnja se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom, te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Velika dugovanja postoje i prema izvođačima radova na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo, gdje radove izvodi Euro-Asfalt iz Sarajeva uz nadzor IRD Engineering S.r.l. (Italija). Vrijednost radova na ovoj dionici je preko 167 miliona eura sa PDV-om..

