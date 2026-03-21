Fadil Novalić danas stiče pravo na uslovni otpust iz zatvora: Evo šta to znači

Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, koji izdržava četverogodišnju zatvorsku kaznu u državnom zatvoru u Vojkovićima zbog afere “Respiratori”, danas je stekao zakonsko pravo da podnese zahtjev za uslovni otpust.Novalić je na izdržavanje kazne stupio 22. marta 2024. godine, a presuda ga je teretila za zloupotrebu položaja pri nabavci kineskih respiratora vrijednih 10,5 miliona KM tokom pandemije COVID-19. Ukupna kazna iznosi četiri godine zatvora.

Prema zakonu, nakon što osuđeni izdrži polovinu kazne, može podnijeti zahtjev za uslovni otpust, pod uslovom da tokom izdržavanja kazne pokaže primjereno ponašanje i postoji realna pretpostavka da neće ponoviti krivično djelo.

Tokom izdržavanja kazne, Novalić je već stekao pravo na korištenje dopusta, koji koristi redovno, izlazeći vikendom i koristeći slobodne dane izvan zatvorskih prostorija. Njegovo uzorno ponašanje biće ključan faktor prilikom odlučivanja o uslovnom otpustu,piše Depo

Odluka o eventualnom uslovnom otpustu Fadila Novalića očekuje se nakon što nadležni organi razmotre sve okolnosti, ponašanje i prethodne dopuste, čime se procjenjuje da li je ostvaren cilj kažnjavanja.

