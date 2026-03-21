Proljeće više nije ono što je bilo: Naučnici upozoravaju da Evropa ulazi u eru opasnijih vremenskih ekstrema

Dok mnogi proljeće i dalje doživljavaju kao ulazak u mirniji i stabilniji dio godine, mart 2026. već je pokazao da se vremenski obrasci u Evropi sve teže uklapaju u ono što se nekada smatralo “normalnim”.Početak proljeća ove godine izgleda sve samo ne mirno.

Naučni rad objavljen početkom 2026. pokazuje da je uticaj klimatskih promjena na evropske toplotne valove vrlo snažno izražen, a autori navode da bi se u centralnoj i južnoj Evropi takav signal, uz današnje metode, mogao prepoznati još od 1970-ih.Drugo istraživanje upozorava da je ukupna “ekstremnost” velikih toplotnih događaja u dijelovima Evrope višestruko porasla u odnosu na ranije referentne periode, pri čemu autori u pojedinim zonama bilježe i približno desetostruko pojačanje složenih pokazatelja ekstremne vrućine.

Na terenu je mart već donio i konkretan primjer neuobičajenog vremena: sredinom mjeseca, oluja Samuel/Jolina razvila se u rijedak mediteranski ciklon nalik tropskom, tzv. “medicane”, nakon što je donijela snažne udare vjetra dijelovima Iberijskog poluostrva, a potom stigla do obale Libije,piše N1

Istovremeno, istraživači upozoravaju da bi superćelijske oluje u budućnosti mogle postajati češće u dijelovima centralne i istočne Evrope, iako takve promjene ne bi bile ravnomjerno raspoređene širom kontinenta.

Drugim riječima: nije riječ nužno o jednom “čudnom” martu, nego o širem obrascu u kojem proljeće sve češće donosi nagle temperaturne skokove, jake vjetrove, obilne padavine i lokalne oluje.

Za građane regiona to ne znači da je svaka sedmica pred nama ekstremna, ali znači da proljeće više ne treba automatski posmatrati kao stabilniji i predvidiviji dio godine.

