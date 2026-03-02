NSRS prihvatila drugu ostavku Save Minića na mjesto premijera RS

Narodna skupština RS na posebnoj sjednici usvojila je drugu ostavku Save Minića na mjesto premijera RS.

Sjednici su prisustvovali samo zastupnici vladajuće većine i oni su jednoglasno s 49 glasova izglasali ostavku.

Podsjećamo, Minić je prvo podnio ostavku uoči odluke Ustavnog suda BiH o legalnosti njegovog izbora jer ga je za mandatara predložio Milorad Dodik nakon što mu je već oduzet mandat.

Onda ga je predložila vršiteljica dužnosti predsjednice RS Ana Trišić Babić, no i to je bilo sporno, jer Ustav ne predviđa poziciju vršioca dužnosti predsjednika, pa samim tim izbor je bio sporan.

– Svi ambasadori koji su mi dolazili proteklih dana mi kažu da je Vlada RS upitna. Na kraju krajeva ima onih koji su slijepi pa ne vide da je to direktna šteta građanima cijele Bosne i Hercegovine. Ovo je ključni razlog zbog kojeg sam se odlučio na ovaj potez. Obaviješteni su svi koji trebaju biti obaviješteni – rekao je Minić.

Ranije je predsjednik RS Siniša Karan rekao da će Savo Minić ponovo biti premijer.

