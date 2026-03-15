Iran raketama pogodio Tel Aviv, osmero povrijeđenih

Izraelska policija objavila je snimak kamere iz oblasti Tel Aviva koji prikazuje udar na cestu, navodeći da je riječ o „klaster municiji“ koja je izazvala „štetu na više lokacija“.

Od gelera i bombi rakete povrijeđene su četiri osobe u različitim dijelovima metropolitanske oblasti Tel Aviva, prema službi hitne pomoći Magen David Adom (MDA).

Jedan muškarac u šezdesetim godinama hospitalizovan je s umjerenim povredama glave od staklenih krhotina, dok su tri osobe liječene zbog udara šok talasa od eksplozije.

U drugoj seriji napada neposredno prije podneva, dva muškarca, stari 62 i 44 godine, prijavili su lakše povrede „od komada asfalta koji su ih pogodili nakon eksplozije“, navodi MDA.

Tokom salve prema Tel Avivu oko 3:00 ujutro (01:00 GMT), muškarac i žena u osamdesetim godinama zadobili su lagane povrede – od staklenih krhotina i udisanja dima.

Još jedna iranska raketa, usmjerena prema južnom gradu Eilatu, presretnuta je prije nego što je stigla do cilja, bez povrijeđenih. Općina Eilat je, pozivajući se na sigurnosne izvore, navela da je riječ o klaster raketi.

Do kasnog jutra u nedjelju, Iran je lansirao sedam raketnih salvi prema Izraelu, od kojih su neke presretnute.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je Iran da cilja civilna područja tokom posjete sjevernom arapskom izraelskom gradu Zarzir, pogođenom prije dva dana od krhotina iranske rakete, pri čemu je lakše povrijeđeno skoro 60 stanovnika.

„Dok mi pogađamo vojne ciljeve… iranski režim cilja civile“, rekao je Saar.

„Sve žrtve s kojima smo se suočili tokom ovih dvosedmičnih sukoba… su civili pogođeni iranskim raketama. To je, naravno, ratni zločin.“

Njegove riječi potvrdio je policijski superintendant Shlomi Schlezinger, dok je govorio blizu jednog od mjesta udara u nedjelju,pišu Vijesti

Iran „uvijek cilja gusto naseljena mjesta, velike gradove“, rekao je u centralnom Tel Avivu, ističući da je relativno mali broj izraelskih žrtava posljedica poštivanja sigurnosnih uputa od strane civila.

„Vidite koliko je oštećeno automobila i zgrada“, dodao je.

„Navikli smo, posljednjih 16 dana, boraviti u skloništima i sigurnim sobama kada se oglasi alarm.“

Prema izvještaju Haaretza, pozivajući se na sigurnosne zvaničnike, Iran je do 13. marta ispalio 250 balističkih raketa na Izrael.

Od početka rata, prema podacima AFP-a zasnovanim na informacijama izraelskih vlasti i spasilaca, u Izraelu je od raketa ili padajućih krhotina poginulo 12 osoba.

