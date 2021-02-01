Poznato kada se klanja bajram-namaz u Sarajevu

Objavljeno prije 51 minuta

Ramazanski bajram obilježava se u petak, 20. marta 2026. godine. To je jedan od najvećih muslimanskih blagdana.

Tog jutra, bajram-namaz će se na području Sarajeva klanjati u 6 sati i 29 minuta.

Muslimani u svojoj tradiciji imaju dva velika mubarek dana, dva bajrama – ramazanski i Kurban-bajram. Ramazanski bajram nastupa 1. ševvala, desetog mjeseca hidžretskog kalendara.

Muslimani se ovoga bajrama raduju jer su ispostili mjesec ramazan, obnovili svoja znanja i potvrdili pokornost Bogu. Ovaj bajram traje tri dana.

Muslimani na Bajram posjećuju mezarja, obilaze rodbinu, prijatelje, komšije, dijele sadaku.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice, drugi dan ramazanskog Bajrama proglašen je Danom šehida.

Podsjetimo i da je ramazan, inače, deveti mjesec muslimanskog kalendara, a njegov početak obilježava se pojavom polumjeseca. To je mjesec u kome je, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kur’ana, prenosi Radiosarajevo.


