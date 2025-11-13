Ovog proljeća bit će svega – i snijega i poplava, a onda od maja pakao… A šta čeka BiH?

Temperature u dijelovima BiH dosežu i 20 stupnjeva, a tako će se zadržati i narednih dana. Međutim, sa zimom još nismo završili jer nas čekaju šokovi i iznenađenja. Glavni “krivac” za trenutni toplinski val je snažni afrički anticiklon, zbog kojeg je zima doslovno odustala. Ipak, pravi vremenski šok tek nas čeka u mjesecima koji dolaze!Trenutno se nalazimo u stabilnijem vremenskom razdoblju koje će potrajati do sredine ožujka, s temperaturama od 15 do 20 stupnjeva, što više priliči travnju nego trenutnom kalendaru. Iako su jutra i dalje hladna, uz mjestimičan mraz po kotlinama i dolinama, tijekom dana prevladava toplo vrijeme.

Meteorolog Ivan Ristić objašnjava da je to tako jer “Baba Marta” kao da spava pod utjecajem ovog afričkog anticiklona.

– Toplinska kupola zahvatila je veći dio Europe i zbog te nevidljive kupole, koja nam donosi vrući zrak s juga, posvuda na kontinentu trenutno je neobično toplo za ovo doba godine. Košava koja trenutačno puše od srijede će početi slabjeti – kaže Ristić za “Blic”.

Ipak, promjena stiže uskoro. U drugoj polovici ožujka očekuje nas pad zračnog tlaka i slabljenje anticiklona.

– Prve padaline i manje, kratkotrajno zahlađenje stižu za tjedan dana, početkom sljedećeg tjedna – ističe Ristić.

Dodaje da će temperature biti u manjem padu, između 10 i 15 stupnjeva, što su zapravo normalne vrijednosti za to doba godine.

Taman kada budemo pomislili da je zima definitivno gotova, priroda bi nas mogla neugodno iznenaditi. Najveća opasnost ne vreba u ožujku, nego mjesec dana kasnije.

– Vremenske prilike postale su nepredvidive i u zadnjih pet godina stalno smo imali snijeg u travnju. To me više brine nego da se dogodi u ožujku. Prethodnih godina snijeg je padao oko 5. ili 6. travnja, a može se dogoditi i oko 20. travnja. Trenutno se čini da je travanj rizičan što se tiče snijega – upozorava meteorolog Ristić.

Osim snijega, prijelazno razdoblje donosi i drastične oscilacije tijekom samo jednog dana – od jutarnjih 0 stupnjeva do poslijepodnevnih 17 ili 18 stupnjeva, zbog čega u jednom danu doslovno promijenimo sva četiri godišnja doba. Uz to, proljetni mjeseci – travanj, svibanj i lipanj – najkišovitiji su u našem području.

Dotoci velike količine kiše, ponekad i do 100–200 litara po kvadratnom metru u kratkom razdoblju, mogu dovesti do izlijevanja rijeka i bujičnih poplava, zbog čega Ristić apelira da se na vrijeme očiste korita i odvodi.

Kada prebrodimo hirovito proljeće koje će obilovati padalinama i mogućim mrazevima, čeka nas pravi temperaturni šok. Prema dugoročnim modelima, već u svibnju možemo očekivati lipanjske temperature, a ljeto pred nama bit će izuzetno toplo jer ćemo se stalno nalaziti u toplom sektoru.

Klimatske promjene su očite, a Ristić upozorava na ono što nas čeka u srpnju.

– Oko 24. srpnja temperature obično budu oko 40 stupnjeva. To nećemo moći izbjeći.

Prema njegovim riječima, najjači toplinski valovi i najtopliji periodi ljeta pogodit će nas tijekom treće dekade lipnja i treće dekade srpnja.

Podsjetimo, u vremenskoj prognozi za 2026. godinu Ivan Ristić je najavio da ćemo se već u svibnju približiti ljetnim temperaturama, prenosi Večernji

