Cijena barela nafte ponovo premašila 100 dolara, Iran prijeti da će dosegnuti 200

Do ovog skoka došlo je uprkos tome što su se zemlje članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) ranije u srijedu jednoglasno složile da na globalno tržište puste rekordnih 400 miliona barela nafte.

Brent sirova nafta, globalna referentna nafta, kretala se oko 100 dolara po barelu u srijedu navečer, što predstavlja porast od 8,7% u tom danu. U međuvremenu, WTI, američka referentna nafta, također je skočila za 8,7% na 94,8 dolara.

Dok je Donald Trump obećavao da će “završiti posao” i nastaviti s američko-izraelskim ratom protiv Irana, režim te zemlje pojačao je odmazdne udare na ekonomske ciljeve širom regije.

Nekoliko trgovačkih brodova je pogođeno u i oko Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih arterija u globalnoj trgovini. Vlasnik plovila je rekao da se vjeruje da su “zarobljena” tri člana posade na jednom od brodova – Mayuree Naree, registrovanom u Tajlandu.

U međuvremenu, Irak je zaustavio sve operacije u svojim naftnim lukama nakon napada na dva obližnja tankera za naftu. Bahrein je rekao stanovnicima da ostanu kod kuće nakon iranskog napada na rezervoare goriva u provinciji Muharraq.

Oman je premjestio sva plovila iz svog glavnog terminala za izvoz nafte u Mina Al Fahalu – jednoj od rijetkih preostalih luka iz kojih se sirova nafta može prevoziti s Bliskog istoka u svijet – nakon napada dronova na još jednu od njegovih luka, izvijestio je Bloomberg, pozivajući se na izvore koji su primili obavijest od lučkog agenta.

Cijena Brent sirove nafte, međunarodne referentne vrijednosti, porasla je u četvrtak za 9% na 100,29 dolara po barelu, uprkos naporima vlada širom svijeta da ublaže strahove od trajnog nedostatka ponude.

U ponedjeljak je prvi put u četiri godine premašio trocifren broj, kada je skočio za čak 29%, prije nego što je naglo pao nakon što je Donald Trump u nizu kontradiktornih izjava opisao rat kao “vrlo završen”.

Kako su cijene nastavile rasti, iranska vojna komanda je poručila SAD-u: “Spremite se da nafta bude 200 dolara po barelu, jer cijena nafte zavisi od regionalne sigurnosti, koju ste destabilizovali”.

Cijena američke sirove nafte na berzi West Texas Intermediate također se rano u četvrtak vratila na 100 dolara, porastao je za 8,6% na 94,75 dolara po barelu. Vodeća azijska tržišta su pod pritiskom, pri čemu je Nikkei 225 u Japanu pao za 1,6%, dok je Kospi u Južnoj Koreji pao za 1,2%.

Hormuški moreuz, kroz koji obično prolazi oko petine svjetskih tankera za naftu i plin, efektivno je zatvoren od početka sukoba 28. februara.

Aramco, državna naftna kompanija Saudijske Arabije, upozorila je na “katastrofalne posljedice” za svjetska tržišta nafte ako moreuz ostane blokiran.

Kao dio napora IEA da smiri šok cijena nafte izazvan ratom u Iranu, Sjedinjene Države su najavile planove za oslobađanje 172 miliona barela nafte iz svojih strateških naftnih rezervi,piše N1

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da će puštanje u rad početi sljedeće sedmice i da će za isporuku biti potrebno otprilike 120 dana.

U svojoj izjavi, Wright je optužio Iran da je “manipulirao i ugrozio energetsku sigurnost Amerike i njenih saveznika”.

Trump je ranije u srijedu izjavio da planira iskoristiti rezerve nafte.

