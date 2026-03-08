ChatGPT dostigao impresivnu brojku, sedmično 900 miliona korisnika

Da ChatGPT nastavlja da ruši sve rekorde govori to da je OpenAI zvanično potvrdio da njihova platforma sada ima 900 miliona aktivnih korisnika sedmično što je brojka o kojoj su drugi tehnološki giganti do prije par godina mogli samo da sanjaju.

Iako se činilo da će početno uzbuđenje oko vještačke inteligencije splasnuti, podaci govore suprotno.

Magična brojka

Od oktobra prošle godine, kada je broj korisnika iznosio 800 miliona, ChatGPT je privukao još 100 miliona ljudi, približavajući se magičnoj granici od milijardu korisnika na sedmičnom nivou.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države dobile ozbiljnu konkurenciju u broju korisnika. Indija je sada drugo najbrže rastuće tržište sa preko 100 miliona ljudi koji svake sedmice traže pomoć od ovog AI asistenta.

Finansijski bum

Ovaj uspjeh prati i nevjerovatan finansijski bum. OpenAI je upravo osigurao investiciju od 110 milijardi dolara, a listu investitora predvode giganti poput Nvidije, Amazona i SoftBanka. Sa ovom injekcijom kapitala, vrednost kompanije Sema Altmana skočila je na vrtoglavih 840 milijardi dolara,pišu Vijesti

Održavanje sistema

Međutim, održavanje ovakvog sistema nije jeftino. Procjenjuje se da će troškovi održavanja serverske infrastrukture i razvoja novih modela do 2030. godine dostići nevjerovatnih 665 milijardi dolara.

Dok se Google sa svojim modelom Gemini bori za svaki procenat tržišta, OpenAI trenutno drži ubjedljivo prvo mjesto.

AI alati postaju standard, a ChatGPT polako preuzima ulogu koju je nekada imao Google Search i postaje prva stanica za svako pitanje.

Facebook komentari