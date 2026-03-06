Trump želi smjenu iranskog vodstva: Želimo ući i sve počistiti

Trump je također otkrio da se poduzimaju koraci kako bi se osiguralo da njegovi kandidati prežive rat.

“Želimo ući i sve počistiti”, rekao je Trump u telefonskom razgovoru, piše NBC News.

U drugom intervjuu za Axios Trump je rekao da mora biti uključen u izbor sljedećeg vođe Irana.

“Ne treba nam neko ko će se baviti obnovom idućih deset godina”, izjavio je predsjednik.

“Želimo da dobiju dobrog vođu. Imamo nekoliko ljudi za koje smatram da bi bili odlični za taj posao”, dodao je, odbivši otkriti o kome se radi.

Na pitanje poduzima li korake da zaštiti te pojedince, Trump je odgovorio: “Da, vodimo računa o njihovoj sigurnosti”.

Ovi komentari nadovezuju se na izjave koje je dao prošle subote. Kada su ga tada upitali ko će voditi Iran, odgovorio je: “Ne znam, ali u nekom će me trenutku nazvati da me pitaju koga bih želio”, dodavši kako je samo malo sarkastičan kada to kaže.

Trump se osvrnuo i na izjavu iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Arakčija, koji je za NBC News rekao da je njegova zemlja spremna na kopnenu invaziju američkih i izraelskih snaga.

Trump je to nazvao besmislenim komentarom i sugerirao da trenutno ne razmišlja o invaziji.

“To je gubljenje vremena. Oni su sve izgubili. Izgubili su mornaricu, izgubili su sve što se moglo izgubiti”, rekao je Trump, dodajući da će se tempo i intenzitet napada nastaviti.

Iran se suočava s vakuumom moći nakon što je prošlog vikenda preminuo vrhovni vođa Ali Hamnei. Nagađa se da bi ga mogao naslijediti njegov sin Modžtaba Hamnei. Analitičari smatraju da je i Islamska revolucionarna garda, dominantna vojna, politička i ekonomska sila u zemlji, spremna proširiti svoj utjecaj ako preživi trenutni sukob.

Na domaćem planu, Trump je ponovio svoje nezadovoljstvo jer Kongres nije usvojio zakon SAVE America Act, koji bi uveo nove uslove za registraciju birača, poput dokaza o državljanstvu. Prijedlog zakona zapeo je u Senatu.

Rekao je kako nije sretan što je to zapelo i da je to svima dao do znanja.

Potom je otišao korak dalje nego ikad prije, izjavivši da je spreman podržati blokadu rada vlade ako prijedlog zakona ne stigne na njegov stol.

“Blokirao bih vladu zbog toga”, rekao je Trump. “Za mene je to temeljno uvjerenje”, dodao je,piše Vijesti

Što se tiče republikanskih predizbora za Senat u Teksasu, Trump nije otkrio koga će podržati u utrci između senatora Johna Cornyna i državnog tužioca Kena Paxtona. Ipak, napomenuo je da Paxton podržava njegov zakon SAVE America Act.

Istovremeno je pohvalio i Cornyna: “Cornyn je jako podcijenjen. Predviđali su mu poraz od 10 postotnih poena, a on je pobijedio. On je dobar čovjek.”

Nijedan od tri glavna kandidata u utrci nije uspio osvojiti većinu glasova, zbog čega će se u maju održati drugi krug izbora između Cornyna i Paxtona.

