Danas novi protest mladih u Sarajevu

Neformalna grupa građana okupljena oko grupe ‘Hoćel’ ta promjena’, koju većinom čine mladi građani, odnosno studenti i srednjoškolci iz Sarajeva, pozvala je na mirno okupljanje koje će se održati u parku ispred zgrade Skupštine Kantona Sarajevo, u petak, u 10h, kada ovo tijelo zasjeda

Pozivamo sve studente, učenike, radnike i ostale građane da se pridruže. Koji god ishod sjednice bio, bio to tehnički mandat ili nova vlada, svakako su dužni da (počnu) da rade svoj posao. Za Erdoana, za Ellu, za sve nas!”, navodi se u pozivu.Kao druga tačka dnevnog reda zasjedanja Skupštine navodi se 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke premijera i razrješenju Vlade Kantona Sarajevo.

Podsjetimo, upravo jedan od zahtjeva mladih upućenih nakon zadnjeg okupljanja, 27. februara, bio je održavanje hitne sjednice Skupštine KS i prihvatanje ostavke premijera KS Nihada Uka.

Val protest potaknula je tragična tramvajska nesreća u Sarajevu 12. februara, kada je smrtno stradao mladi umjetnik i student Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja djevojka.

Zahtjevi mladih

Zahtijevamo hitnu sanaciju evidentnih sigurnosnih rizika,

imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama,

uvođenje jasnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći poput besplatnih udžbenika kako bi pomoć išla onima kojima je potrebna, a ne djeci funkcionera i onima kojima ta podrška nije nužna, a da se ta sredstva usmjere u korisnije svrhe,

reviziju budžeta prema prioritetima, kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje, javno objavljena imena odgovornih osoba i rokovi za rješavanje problema, s rokovima od 30, 60 i 90 dana,piše N1

Zahtjevi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS)

SPUS od nadležnih organa zahtijeva sljedeće:

Odmah po okončanju istrage zahtijevamo informisanje javnosti o svim okolnostima i uzrocima koji su doveli do tragične nesreće i jasno definisanom lancu odgovornosti.

Zahtijevamo što skorije javno objavljivanje podataka o ispravnosti i servisiranju tramvaja.

Zahtijevamo institucionalno jačanje nadzora nad radom preduzeća javnog prevoza, uz jasno definisane rokove i odgovornost za postupanje po uočenim nepravilnostima.

Poštivanje osnivačkog akta, preuzetih ugovornih obaveza i uvrštavanje ustanove JU “Studentski centar” Sarajevo u budžetske stavke.

Zahtijevamo da se imenuje direktor JU “Studentski centar” Sarajevo, po stručnim kriterijima.

Facebook komentari