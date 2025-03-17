Bećirović s ambasadorom Turske: Državna imovina ne pripada entitetima

Tokom sastanka, istaknuto je da Bosna i Hercegovina i Republika Turska njeguju posebno bliske i prijateljske odnose, zasnovane na uzajamnom povjerenju, međusobnom uvažavanju i snažnim historijskim vezama.

Bećirović je rekao da se odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske razvijaju u duhu otvorenog političkog dijaloga i partnerske saradnje. Istakao je da je Republika Turska, kao članica NATO-a, pouzdan partner na evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.

Ambasador Akseki ponovio je čvrstu opredijeljenost Republike Turske za daljnje produbljivanje odnosa s Bosnom i Hercegovinom, te je iskazao podršku Republike Turske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države.Član Predsjedništva BiH je naglasio da država Bosna i Hercegovina, poput drugih članica UN-a, mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući državnu imovinu. Istakao je da državna imovina reflektira državnost, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Rekao je da je Zakon o državnoj imovini zasnovan na principima pravne države, prema kojem Bosna i Hercegovina, kao pravna država, svojim građanima garantira pravnu sigurnost, koja je bitno načelo bosanskohercegovačkog pravnog sistema,pišu Vijesti

Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Republika Turska bilježe kontinuiran rast vanjskotrgovinske razmjene, investicija i infrastrukturnih projekata. Posebno je naglasio da ekonomska saradnja prati stabilan politički dijalog i međusobno povjerenje, što dodatno jača investicioni ambijent i otvara prostor za nove projekte u energetici, industriji, turizmu i regionalnom povezivanju.

Istakao je da postoje značajni, još nedovoljno iskorišteni potencijali za dalje jačanje partnerstva, u interesu ekonomskog razvoja i dugoročnog prosperiteta građana obje zemlje.

