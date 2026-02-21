Danas novi protest u Sarajevu, očekuje se da će biti najmasovniji do sada

Bit će ovo sedmi put da Sarajlije izlaze na proteste, a prema nekim najavama, očekuje se da će predstojeći skup biti najmasovniji do sada.

Na proteste su pozvali Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo. Učenici i studenti poručuju da očekuju podršku profesora, naglašavajući da žele da akademska zajednica bude uz njih “rame uz rame”.

Na proteste pozivaju i mnoge javne ličnosti, kao i influenseri, koji čak najavljuju i svoj dolazak.

Šta su zahtjevi?

Među ključnim zahtjevima ističe se potreba za hitnom sanacijom svih uočenih sigurnosnih rizika, kao i popunjavanjem upražnjenih funkcija u nadležnim institucijama imenovanjem stručnih i kompetentnih rukovodilaca.

Traži se i uspostavljanje jasnih i transparentnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći, uključujući besplatne kupone i udžbenike, kako bi podrška bila usmjerena onima kojima je zaista potrebna, a ne djeci funkcionera i onima koji na nju nemaju pravo, uz preusmjeravanje ušteđenih sredstava u prioritetnije svrhe,pišu Vijesti

Poseban akcenat stavlja se na reviziju budžeta u skladu s realnim prioritetima, kako bi se osigurala sredstva za obnovu voznog parka i redovno održavanje. Također, zahtijeva se javna objava preciznog plana koji će sadržavati imena odgovornih osoba, konkretne mjere i jasno definisane rokove za rješavanje problema u periodima od 30, 60 i 90 dana.

Podsjetimo, premijer KS Nihad Uk je u nedjelju, 15. februara podnio ostavku nakon velikog pritiska javnosti, a dan kasnije ostavku je predao i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

