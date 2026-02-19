Čović prkosi EU i Izraelu: Ugodan susret s “dragim” Thompsonom

Fotografiju sa susreta podijelio je Čović na platformi X.

“Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine”, poručio je Čović uz fotografiju na kojoj pozira sa Thompsonom.Podsjetimo, osude poruka upućenih sa Thompsonovog koncerta stigle su iz Evropske unije, ali i Izraela.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je sve na iskazivanje poštovanja prema žrtvama zločina počinjenih tokom rugog svjetskog rata, te nadležne organe u BiH da u skladu s domaćim zakonodavstvom istraže incident na koncertu u Širokom Brijegu, na kojem su isticani fašistički simboli.

I ambasadorica Izraela Galit Peleg bila je šokirana viđenim na koncertu Marka Perkovića Thopmpsona u Širokom Brijegu,pišu Vijesti

– Šokantne scene mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi ispadi mržnje moraju biti iskorijenjeni. Očekujem da vlasti Bosne i Hercegovine odlučno reaguju na ovaj incident i osiguraju odgovornost, navodi Peleg.

Tužilaštvu Bosne i Hercegovine pristigle su prijave protiv Marka Perkovića Thompsona zbog održavanja koncerata u Širokom Brijegu, na kojima su pjevač i dio publike uzvikivali ustaški poklič “Za dom spremni”, dok su neki posjetioci podizali desnu ruku, što se povezuje s fašističkim simbolima.

Antifašistička javnost BiH je zatražila potpunu zabranu održavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Također, njoštrije je osuđeno prisustvo sudije Ustavnog suda BiH Marina Vukoje na koncertu u Širokom Brijegu, koji je protekao u atmosferi prožetoj neoustaštvom, nacističkim salutiranjem i uzvikivanjem ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.

