ŠTA SAD OVO TREBA DA ZNAČI?! Zbog ovog Trumpovog poteza će vam se ZAVRTJETI U GLAVI, pazite samo šta je sad URADIO!

Američki predsjednik Donald Tramp odlaže glasanje o dvostranačkom predlogu zakona kojim bi se pooštrile sankcije usmerene na ruski energetski sektor, upozorila su dvojica visokih demokratskih senatora, prenosi Yahoo News, piše espreso.

Govoreći u Kijevu nakon vikenda provedenog na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, senator Ričard Blumental rekao je da bi mere sankcija koje je predložio zajedno sa senatorom Lindzijem Grejemom uvele „malj ekonomskog pritiska“ na ruskog predsjednika Vladimira Putina, u trenutku dok se ove nedjelje u Ženevi nastavljaju pregovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

„Potreban je dodatni pritisak“

Postojeće američke i evropske sankcije nedavno su počele da ograničavaju rusku proizvodnju nafte, ali Blumental smatra da je potreban dodatni pritisak. Dodao je da mu je lider republikanske većine u Senatu, Džon Tjun, obećao da će se o predlogu glasati pre kraja ovog zasjedanja Kongresa.

Prema Blumentalu, jedina prepreka je Tramp. „Čekamo zeleno svetlo, a on se toliko koleba da se svakome ko ga prati zavrti u glavi“, rekao je.

Istovremeno, administracija beleži napredak u suzbijanju ruske „flote iz senke“ – tankera koji zaobilaze sankcije – rekao je senator Šeldon VajtHaus. Dodao je da su nedavne američke intervencije u blizini Venecuele pokazale da je američka vojska spremna da zapleni dodatne brodove ako bude potrebno.

