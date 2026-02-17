Vijesti

Užas u Srebrenici: Učenik napravio spisak drugara koje želi da ubije?

Objavljeno prije 5 sati

Učenik “Prve osnovne škole” u Srebrenici napravio je spisak drugara koje želi da ubije, saznaju “Nezavisne novine”.

Zbog svega smo kontaktirali i Snežanu Jandrić, direktoricu “Prve osnovne škole” u Srebrenici, međutim, u tom trenutku je trajao roditeljski sastanak, te je zamolila da je pozovemo kasnije,piše Nezavisne

Kako je za “Nezavisne” nezvanično ispričao jedan mještanin Srebrenice, on je čuo da je pomenuti dječak prvi dan pravio spisak na koji je stavio dvije djevojčice, a drugi dan i četiri dječaka.

“Saznao sam da su roditelji pomenute djece, ali i drugih osnovaca, insistirali da se slučaj prijavi policiji”, rekao je on.

U pitanju je učenik viših razreda, koji je, navodno, bio nemiran i ranije.


