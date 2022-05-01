Mađarska: Obustavljene su nam isporuke nafte preko Ukrajine

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto optužio je Ukrajinu da je obustavila isporuke ruske nafte Mađarskoj putem naftovoda “Družba” kako bi, kako tvrdi, izvršila politički pritisak pred predstojeće parlamentarne izbore.

Prema njegovim riječima, odluka o blokadi tranzita donesena je u Kijevu, uprkos tome što je cjevovod tehnički spreman za nastavak rada i ne postoje tehničke prepreke za obnovu isporuka.

Sijarto je u izjavi za mađarske medije naveo da je riječ o političkoj odluci predsjednika Volodimir Zelenski, ocjenjujući da se time želi otežati pozicija aktuelne mađarske vlade uoči izbora.

Naftovod “Družba” jedan je od ključnih pravaca za dopremu ruske sirove nafte u srednju Evropu, uključujući i Mađarsku, a prolazi preko teritorije Ukrajine. Budimpešta je i ranije upozoravala da bi eventualni prekid tranzita mogao imati ozbiljne posljedice po energetsku sigurnost zemlje.

Sijarto je također ustvrdio da Kijev na ovaj način indirektno pomaže opozicionu stranku Tisa, koja će se na izborima suprotstaviti vladajućem Fideszu premijera Viktora Orbana. Postupke ukrajinskih vlasti nazvao je grubim miješanjem u unutrašnje političke procese Mađarske.

Uprkos optužbama, poručio je da će mađarska vlada osigurati stabilno snabdijevanje energijom za građane i privredu, čak i ukoliko dođe do dugotrajnog prekida isporuka putem “Družbe”.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. april, kada će građani birati novi saziv parlamenta i posredno novu vladu.

Facebook komentari