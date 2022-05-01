Porast vodostaja na vodnom području Jadranskog mora, moguće poplave

Na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na djelu poplavnog područja TMT (Tihaljina -Mlade-Trebižat) i rijeke Vrioštice gdje su još uvijek na snazi redovne mjere obrane od poplava, te rijeke Neretve s pritokama.

Moguća su lokana izlijevanja vodotoka te lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava, upozoravaju iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar te dodaju da je očekivani početak događaja 13./14. veljače.

Iz Agencije savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju dodatni oprez.

