Vrhunac gripe u FBiH: Virus najviše obara djecu i zaposlene

Broj oboljelih od gripe i respiratornih infekcija u Kantonu Sarajevo u granicama višegodišnjeg prosjeka, ali djeca i odrasli do 64 godine bilježe porast. Stručnjaci ističu važnost vakcinacije i higijenskih mjera.Prema riječima Armana Šarkića, PR Domova zdravlja KS, broj oboljelih od respiratornih infekcija trenutno je u granicama višegodišnjeg prosjeka.

– Ono što smo i očekivali jeste blagi porast u školskoj i predškolskoj populaciji, jer je situacija u tim grupama bila povoljnija tokom zimskog raspusta. Povratak u kolektive i povećani kontakt između djece doveo je do širenja respiratornih infekcija i virusa gripe – kaže Šarkić za „Avaz“.

On dodaje da je radno sposobno stanovništvo i osobe starije od 65 godina oboljelo u okvirima prosjeka, a stariji od 65 među najmanje pogođenima zahvaljujući visokoj stopi vakcinacije.

– Od 7.500 doza vakcina ostalo je svega 200-300, što pokazuje dobar odziv građana. I dalje apelujemo na one koji nisu vakcinisani da se uključe kako bi se postigao bolji kolektivni imunitet. Vakcinacija se može obaviti i tokom sezone, ali isključivo ako je osoba potpuno zdrava – poručuje Šarkić za “Avaz”.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH potvrđuju da je broj prijavljenih slučajeva bolesti slične gripi i akutnih respiratornih infekcija u posljednjim sedmicama manji u odnosu na prve dvije sedmice 2026. godine.

– Gripa je još uvijek široko rasprostranjena u Federaciji BiH, a sezona je karakterizirana ranijim vrhuncem aktivnosti u odnosu na prošlu godinu. Dominantna je gripa A, podtip A(H3N2). Pozitivni slučajevi javljaju se u svim dobnim skupinama, najčešće kod djece do 4 godine i odraslih od 30 do 64 godine. COVID-19 je i dalje sporadično prisutan – navode iz Zavoda.

Epidemiolozi podsjećaju da pik sezone gripe tradicionalno traje od januara do kraja februara, ali da se može produžiti do početka marta, ovisno o vremenskim prilikama.

Prevencija i savjeti

Stručnjaci, uključujući Armana Šarkića, ističu da je vakcinacija najbolja zaštita protiv gripe,piše Avaz

– Vakcinacija se može obaviti i tokom sezone, ali samo ako je osoba potpuno zdrava. Kod blažih respiratornih infekcija preporučuje se mirovanje, pravilna ishrana, unos tečnosti, vitamina i antipiretici za snižavanje temperature. Ako temperatura potraje, obavezno je javiti se ljekaru – savjetuje Šarkić za „Avaz“.

Također, kod stomačnih viroza posebno je važna stalna rehidracija organizma. Apeluje se na zaposlene u javnom sektoru, medijima i prosvjeti da se vakcinišu i na taj način doprinesu kolektivnoj zaštiti osjetljivih grupa.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH podsjećaju da pridržavanje osnovnih higijenskih mjera i odgovorno ponašanje u slučaju pojave simptoma značajno smanjuju širenje bolesti i štite rizične skupine.

