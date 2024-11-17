Bez kriterija: Koliko i kome su Krišto, Konaković i Amidžić dijelili novac iz državne rezerve

Ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine od 2025. godine imaju mogućnost da samostalno raspolažu sredstvima iz tekuće rezerve. Riječ je o ukupno 630.000 KM, odnosno po 90.000 KM za svakog ministra, koje mogu dodijeliti po vlastitom nahođenju.

Dovoljno je da im se uputi zahtjev, dok kriterije za dodjelu sredstava donosi sam ministar, bez dodatnih institucionalnih ograničenja.

Ranije su pravo samostalnog raspolaganja tekućom rezervom imali isključivo članovi Predsjedništva BiH i to po 360.000 KM, odnosno ukupno 1,08 miliona KM.

Potom je budžetom omogućeno da sredstva iz tekuće rezerve samostalno dodjeljuje još devet funkcionera, i to predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te svih šest članova kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Prošle godine ta mogućnost se dodatno širi na sedam ministara, čime se broj zvaničnika s ovim ovlastima povećava na ukupno 19.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto na raspolaganju je imala 360.000 KM, njeni zamjenici Zukan Helez i Staša Košarac po 180.000 KM, dok još sedam ministara Vijeća ministara BiH na raspolaganju imaju po 90.000 KM.

Ukupno 19 zvaničnika na državnom nivou 2025. godine samostalno je raspolagalo sa gotovo 2,8 miliona KM iz tekuće rezerve, uz široku diskreciju u dodjeli sredstava.

U nastavku vam donosimo podatke kome su i koliko novca dodijelili u 2025. godini predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar finansija BiH Srđan Amidžić.

Borjana Krišto – ukupno 97.000 KM:

– Marko Jakovljević – 1.000 KM (pomoć u liječenju);

– Judo klub Nova Bila – 1.000 KM (za redovne aktivnosti kluba);

– Marko Semren – 3.000 KM (finansijska pomoć za štampanje knjige);

– Udruga Blaž Enology – 10.000 KM (organizacija manifestacije Blaž Enology);

. Udruga 13. rujan Jajce – 10.000 KM (pomoć u radu udruženja);

– HKUD “Hercegovac” Široki Brijeg – 3.000 KM (izrada narodnih nošnji);

– Udruga “Župnice” Ljubuški – 5.000 KM (izgradnja križa u Vojinićima);

– Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar – 10.000 KM;

– Udruga bosanskohercegovačkih Hrvata “Prsten” Vitez – 7.000 KM (organizacija konferencije);

– Župa Svetog Ivana Krstitelja, Jelah – 5.000 KM (uređenje i proširenje župnog groblja);

– Udruga osoba s invaliditetom Općine Posušje – 8.000 KM (finansiranje rada udruženja);

– Udruga “Pjevačka skupina Krčevljani” Vitez – 3.000 KM (izgradnja i opremanje prostorija);

– MZ Broćanac, Posušje – 5.000 KM (rekonstrukcija kapelice);

– Udruga građana Župe Ovčarevo – 3.000 KM (završetak spomen-obilježja Tržna-Jankovići);

– Udruga građana “Stijena” Ravno – 3.000 KM (organizacija manifestacije “Advent u Ravnom” 2025);

– NK “Troglav 1918” Livno – 10.000 KM (unapređenje sportske infrastrukture Gradskog stadiona);

– Udruga za prosperitet “Dobro” Livno – 5.000 KM (projekt “Sanacija prometnice”);

– Plesni klub “Paganini” Livno – 2.000 KM (finansijska podrška radu kluba);

– Udruženje frizera i kozmetičara “Ljepota” Vitez – 3.000 KM (stručne edukacije i takmičenja).

Elmedin Konaković – ukupno 90.000 KM:

– Udruženje Prijedorčanki “Izvor” – 5.000 KM (podrška radu udruženja);

– Udruženje logoraša Kozarac – 5.000 KM (podrška radu udruženja);

– OFK Brdo Prijedor – 5.000 KM (pionirska i kadetska selekcija);

– FK Bratstvo Kozarac – 5.000 KM (podrška radu kluba);

– Udruženje fond solidarnosti “Hasna” Janja – 10.000 KM (javna kuhinja);

– Medžlis Islamske zajednice Živinice – 10.000 KM (utopljavanje džamije);

– Sportsko-ekološko-kulturno-turističko udruženje S.A. Zmajevi, Mostar – 5.000 KM;

– Ženski košarkaški klub “RMU – Banovići” – 5.000 KM;

– Medžlis Islamske zajednice Jajce – 10.000 KM (proširenje vrtića);

– Udruženje “Kucaju na vrata zaboravljeni asovi” – 5.000 KM;

– Gorska služba spašavanja FBiH – 7.000 KM;

– Skijaški savez BiH – 10.000 KM;

– Mirela Kurtović – 2.500 KM (pomoć u liječenju);

– Dragan Macan – 2.500 KM (pomoć u liječenju);

– Fondacija budućnosti u BiH – 3.000 KM (podrška radu udruženja).

Srđan Amidžić – ukupno 90.000 KM:

– Bogdan Petković, Banja Luka – 3.500 KM (pomoć u liječenju);

– Željka Radulj, Banja Luka – 2.000 KM (pomoć u liječenju);

– Sportsko udruženje “SPORTIVA”, Banja Luka – 15.000 KM (projekat FOR FALCONS – Banja Luka 2026);

– Jadranka Pavlović-Koprena, Banja Luka – 8.000 KM (izgradnja objekata za prevenciju od požara i poplava);

– Branko Kos, Kozarska Dubica – 1.750 KM (liječenje djeteta);

– Natalija Novaković, Banja Luka – 2.000 KM (liječenje djeteta);

– Dragana Zec, Banja Luka – 1.750 KM (liječenje djeteta);

– FK “Velež”, Nevesinje – 20.000 KM (unapređenje sportskih kapaciteta i manifestacije);

– Ljiljana Vreća, Pale – 1.000 KM (liječenje djeteta);

– Savez studenata Medicinskog fakulteta, Banja Luka – 15.000 KM (“Studenti medicine za zdraviju zajednicu”);

– Studentska organizacija Univerziteta u Banjoj Luci – 15.000 KM (“Ideje koje povezuju”);

– Udruženje za razvoj kulture, sporta i turizma "Most" Skelani – 5.000 KM (snimanje dokumentarnog filma "Jubileji Srebrenice")

