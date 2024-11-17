Vijesti

Elvedina Muzaferija danas predstavlja BIH na ZOI Milano-Cortina 2026: Poznato kada nastupa

Objavljeno prije 43 minute
Elvedina Muzaferija - AFP

Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine danas, 8. februara u 11.30 sati pod rednim brojem 22 u disciplini spust.

Nakon godina predanog rada, odricanja i konstantnog napretka na međunarodnoj sceni, Muzaferiji su ovo pete Olimpijske igre na kojima učestvuje.Njeno dugogodišnje učešće na Olimpijskim igrama potvrda je kontinuiteta dobrih rezultata i ozbiljnog pristupa vrhunskom sportuOčekuje se da će Elvedina nastupiti bez pritiska, ali s velikom motivacijom da ostavi snažan trag,piše Radiosarajevo

Cijela sportska javnost u Bosni i Hercegovini s nestrpljenjem iščekuje njen olimpijski nastup.


