Digitalno znanje umjesto knjiga: Šta AI donosi školama u BiH?

Udžbenici i tradicionalni načini učenja više nisu jedini put do znanja. Umjetna inteligencija sve snažnije mijenja način na koji se znanje prenosi i usvaja- profesorima pomaže u bržoj i kvalitetnijoj pripremi nastave, a učenicima u lakšem svladavanju gradiva. Je li škola kakvu poznajemo pred velikim promjenama?Školsko zvono i dalje označava početak časa, ali način učenja više nije isti. Umjetna inteligencija polako ulazi u učionice i postaje novi alat u obrazovanju – tiha podrška profesorima i lični asistent učenicima.Nejla Hodžić, učenica Druge gimnazije Mostar:

“Korištenje umjetne inteligencije mi mnogo olakšava pogotovo dok sam u školi, gdje nam profesori zadaju razne zadatke pa moram da se koristim umjetnom inteligencijom. Postavljam mu razna pitanja, šaljem fotografije, pomaže mi mnogo, pogotovo u učenju.”

Kroz moderne digitalne alate , učenicima je omogućen brži uvid u gradivo, izdvajanje ključnih informacija, zbog čega učenje postaje efikasnije, preglednije i manje stresno.

Asija Kajtaz, učenica Druge gimnazije Mostar:

“Najviše ga koristim za društvene predmete, da mi skraćuje lekcije i izdvoji najbitnije činjenice, tako da se fokusiram na najbitnije, skrati mi proces učenja i brže dobijem odličnu ocjenu.”

Rokovnici, sveske i sati provedeni na pripremi nastave, testova i ispravljanju istih, sve to polako odlazi u prošlost. Danas, uz pametne alate, sve ide brže i jednostavnije, testovi se generiraju jednim klikom, a zadaci se automatski provjeravaju.

Senada Šahić, profesorica Engleskog jezika:

“Iskoristim neki stari test i kažem da mi napravi novi test po uzoru na moj, sa malo težim primjerima i sl.Svi oni koji su se prepali da će ih umjetna inteligencija zamijeniti, definitivno neće, ali da je olakšala u našem radu sigurna sam da jeste i mislim da je većina kolega koristi.”

Hoće li klasična knjiga otići u zaborav? Stručnjaci kažu – ne potpuno. No njena uloga se mijenja. Umjesto teških udžbenika, znanje je sve češće digitalno, interaktivno i stalno ažurirano.

Dženita Drljević, profesorica Njemačkog jezika:

“Učenici sve više koriste digitalne medije, oni su im nažalost bliži nego udžbenički mediji. U svakom slučaju sam tip koji ne odustaje ni od jednog ni od drugog, ali uz neku balansiranu primjenu mislim da može dati odlične rezultate, konkretno ja koristim Padlet u nastavi kako bih dala određene zadatke koje mogu riješiti I vidim da je to mnogo interesantnije.”

Umjetna inteligencija nije prijetnja obrazovanju, ističe profesor Anes Hadžiomerović, nego je moćan alat koji profesorima vraća vrijeme za ono što je najvažnije – pedagogiju, kreativnost i rad s učenicima. Upravo zbog toga pokrenuo je edukacije u školama širom BiH,piše N1

Anes Hadžiomerović, profesor matematike i informatike i predsjednik CERIT-a:

“Otpora nema, jer olakšalo im je dosta, skratilo vrijeme za pripreme nastavnih časova, priprema za testove. Moramo ići u korak s vremenom i koristiti, naši učenici svi koriste pa zašto ne bi i profesori.”

No važno je koristiti na pravilan način, zbog čega posebno ističe značaj edukacija koje prosvjetnim radnicima pomažu da savladaju pravila, sigurnu primjenu i puni potencijal ove tehnologije.

