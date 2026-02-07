Sutra izbori u RS, Blanuša ulazi s prednošću od 6.245 glasova

Pravo glasa ima oko 85.000 birača.

Branko Blanuša, kandidat SDS-a trenutno ima 201.387 glasova, a Siniša Karan, kandidat SNSD-a 195.686 glasova.

Izbori će biti ponovljeni na biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Sutra će u Zvorniku pravo glasa imati 35.533 birača koji će glasati na 53 biračka mjesta.

Riječ je o biračkim mjestima Centar 1, Centar 5, OŠ “Sveti Sava”, Srpska varoš 1 i Srpska varoš 2, Šćemlija, Novo naselje 1, Novo naselje 2, Novo naselje 4, Novo naselje 5 i Novo naselje 8, kao i na biračkim mjestima: Novo naselje-Grobnice 1 i Novo naselje – Grobnice 2, Ekonomija 1 i Ulice 1.

U Karakaju će Zvorničani glasati na četiri biračka mjesta: Karakaj A, Karakaj B, Karakaj C i Karakaj D, dok će u Čelopeku svoje pravo moći da ostvare na tri biračka mjesta: Čelopek A, Čelopek B i Čelopek C.

U Tršiću, Skočiću, Roćeviću, Kozluku, Branjevu, Donjem Lokanju glasaće se na po dva biračka mjesta: Tršić A i Tršić B, Skočić A i Skočić B, Roćević A i Roćević B, Kozluk A i Kozluk B, Branjevo 1A i Branjevo 3, Donji Lokanj 1 i Donji Lokanj 2 Zvorničani će glasati i u naseljima: Tabanci, Kiseljak, Јasenica, Trnovica, Pađine, Donji Šepak, Srednji Šepak, Donja Pilica A, Gornja Pilica. Gornji Lokanj, Malešiću, Boškovićima, Šetićima, Ceru, Јardanu, Gornjim Grbavcima i Donjim Grbavcima, Snagovu i Gornjoj Kamenici.

U Doboju su izbori poništeni na 31 biračkom mjestu na kojem pravo glasa imaju 17.562 birača.

Dobojlije će ponovo glasati na biračkim mjestima u Gimnaziji, na dva biračka mjesta u OŠ “Dositej Obradović”, na dva biračka

mjesta u Domu učenika i takođe na dva biračka mjesta u OŠ “Sveti Sava”.

Glasaće se i na dva biračka mjesta u Mjesnoj zajednici Čaršija i u Podnovlju, te po jednom biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru, OŠ “Vuk Karadžić”, Saobraćajnom fakultetu, te u naseljima: Pijeskovi, Bare, Pridjel Donji, Paklenica Gornja, Grapska Donja, Bušletić, Kožuhe B, Zelinja, Opsine, Prnjavor mali, Ritešić, Majevac, Trnjani , Glogovica, Božinci i Grabovica.

U Laktašima su izbori ponovljeni na 24 biračka mjesta na kojima pravo glasa imaju 17.234 birača,pišu Vijesti

Stanovnici Laktaša glasaće na ovim biračkim mjestima: Laktaši 1, Laktaši 2, Laktaši 7 i Laktaši 8, Trn 1, Trn 2A i Trn 3, Slatina 2, Maglajani A i Maglajani B, Glamočani 1, te u naseljima – Mrčevci, Kosjerovo, Aleksandrovac, Bakinci, Kriškovci, Čardačani, Јaružani, Drugovići, Beliko Blaško A, Veliko Blaško B, Šušnjari, Јablan 2B i Šeškovci.

