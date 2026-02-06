Moglo bi doći do nestašice cigareta u BiH: Slijedi novo poskupljenje koje trgovci ne mogu podnijeti

Dva najveća dobavljača cigareta za tržište Bosne i Hercegovine obavijestila su trgovačke lance da slijedi novo povećanje cijena duhanskih proizvoda.Radi se o još jednom u nizu poskupljenja u posljednjih nekoliko godina, što je teret kojeg trgovci više ne mogu podnijeti.

Prema podacima trenutna zarada trgovaca po jednoj kutiji cigareta iznosi devet feninga.

Međutim, minimalna marža u praksi se gotovo u potpunosti poništava troškovima koji prate prodaju.

Konkretno, na primjeru kutije cigareta čija je cijena 6 KM, trgovačka marža iznosi oko 1,85 posto, što je znatno ispod nivoa koji bi omogućio održivu prodaju. Kod plaćanja karticom, bankarska provizija po transakciji iznosi približno isto koliko i kompletna zarada trgovca, dakle oko devet feninga po kutiji. Time se zarada svodi na nulu.

Ako se na to dodaju dodatni nameti i operativni troškovi prodaja cigareta gura trgovce u minus. To ih je posljednjih nekoliko godina, zbog stalnih povećanja cijena i rasta troškova poslovanja, a ne mijenjanja marži, dovelo u situaciju da su u realnom gubitku na ovom proizvodu. Uostalom, povećanjem minimalne plate, računica je da je svaka marža ispod 5 posto neisplativa. Sve drugo stvara privid velikih prometa od kojih trgovci nemaju koristi, naprotiv dolaze u fazu da počinju poslovati u minusu kada su u pitanju cigarete,a u cijelom lancu profitiraju samo distributeri i proizvođači.S novim povećanjem cijena prodaja cigareta postaje potpuno neisplativa. Trgovci nemaju prostora za kalkulaciju, a svaki dodatni trošak direktno znači minus.

Iako su cigarete i dalje među proizvodima s velikim prometom, ekonomska računica za maloprodaju postaje neodrživa. Posve je jasno da se problem ne može riješiti bez ozbiljnog preispitivanja marži, bankarskih naknada i ukupnog fiskalnog opterećenja, jer u suprotnom prodaja cigareta ostaje posao bez zarade ili s direktnim gubitkom, što će prije dovesti do njihovog nestanka na policama,piše Avaz

